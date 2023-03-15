15 марта 2023

Жители ХМАО просят владельцев точек Wildberries не закрывать свои пункты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клиенты просят владельцев пунктов выдачи Wildberries не закрывать свои точки Фото:
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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Жители ХМАО просят владельцев пунктов выдачи Wildberries не закрывать свои точки на волне забастовок. Об этом URA.RU рассказали предприниматели и сотрудники ПВЗ в Сургуте и Нижневартовске.

«Мне клиенты также звонят и просят не закрываться. Спрашивают, куда можно писать, чтобы мы не закрывались. Ну, а мы и так не планируем закрываться. Точно также ближайшие точки все работают», — рассказывает владелица пункта Wildberries в Сургуте Ирина Иванова.

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Почему закрываются пункты выдачи Wildberries

Об аналогичном говорят работники пунктов выдачи в Нижневартовске. «Многие, забирая посылки, спрашивают, будем ли мы работать и просят не закрываться. Переживают за посылки», — поделился сотрудник пункта на улице Интернациональной.

По словам предпринимателей, в ХМАО пункты выдачи проигнорировали забастовку. Преимущественно из-за того, что их не коснулись никакие штрафы. «У меня на моем пункте еще не было удержаний по подмене», — добавляет Иванова.

Ранее URA.RU писало о забастовке сотрудников Wildberries. Она началась из-за 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. Представители маркетплейса опровергали информацию о массовых протестах сотрудников. Сообщалось, что пункты выдачи заказов работают в обычном режиме.

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Жители ХМАО просят владельцев пунктов выдачи Wildberries не закрывать свои точки на волне забастовок. Об этом URA.RU рассказали предприниматели и сотрудники ПВЗ в Сургуте и Нижневартовске. «Мне клиенты также звонят и просят не закрываться. Спрашивают, куда можно писать, чтобы мы не закрывались. Ну, а мы и так не планируем закрываться. Точно также ближайшие точки все работают», — рассказывает владелица пункта Wildberries в Сургуте Ирина Иванова. Об аналогичном говорят работники пунктов выдачи в Нижневартовске. «Многие, забирая посылки, спрашивают, будем ли мы работать и просят не закрываться. Переживают за посылки», — поделился сотрудник пункта на улице Интернациональной. По словам предпринимателей, в ХМАО пункты выдачи проигнорировали забастовку. Преимущественно из-за того, что их не коснулись никакие штрафы. «У меня на моем пункте еще не было удержаний по подмене», — добавляет Иванова. Ранее URA.RU писало о забастовке сотрудников Wildberries. Она началась из-за 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. Представители маркетплейса опровергали информацию о массовых протестах сотрудников. Сообщалось, что пункты выдачи заказов работают в обычном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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