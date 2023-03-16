ВВС Украины пожаловались, что польские истребители не помогут Киеву

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Украина нуждается в более современных самолетах, заявил Юрий Игнат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина нуждается в более современных многоцелевых самолетах вместо предоставленных Польшей старых советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат.

«Польские МиГ-29 остаются советскими, какую бы модернизацию они не проходили. Особенных изменений на фронте вряд ли они предоставят», — передает слова Игната РИА Новости. Он добавил, что для получения Украиной превосходства в воздухе необходимы современные многоцелевые истребители.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, уже в ближайшие дни украинская армия получит четыре таких самолета.

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Украина нуждается в более современных многоцелевых самолетах вместо предоставленных Польшей старых советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. «Польские МиГ-29 остаются советскими, какую бы модернизацию они не проходили. Особенных изменений на фронте вряд ли они предоставят», — передает слова Игната РИА Новости. Он добавил, что для получения Украиной превосходства в воздухе необходимы современные многоцелевые истребители. Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, уже в ближайшие дни украинская армия получит четыре таких самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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