ВВС Украины пожаловались, что польские истребители не помогут Киеву

Украина нуждается в более современных многоцелевых самолетах вместо предоставленных Польшей старых советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат.
«Польские МиГ-29 остаются советскими, какую бы модернизацию они не проходили. Особенных изменений на фронте вряд ли они предоставят», — передает слова Игната РИА Новости. Он добавил, что для получения Украиной превосходства в воздухе необходимы современные многоцелевые истребители.
Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, уже в ближайшие дни украинская армия получит четыре таких самолета.
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