Путин озвучил главный плюс ЕГЭ

Путин: ЕГЭ открывает возможности детям с периферии
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, деревня, ученики, дети, село, сельские жители, селькая улица
ЕГЭ открывает возможности для детей с периферии, сказал Владимир Путин Фото:

Преимущество Единого Государственного экзамена (ЕГЭ) в том, что он открывает возможности для детей с периферии. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

«У ЕГЭ много минусов, но он открывает возможности для детей с периферии. Минпросвещения вместе с вузами сейчас думают, как систему улучшить», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».

В России периодически обсуждают отмену ЕГЭ. В феврале 2023 года с отменой такой формы выпускных экзаменов высказывался депутат Госдумы Султан Хамзаев. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что вопрос отмены ЕГЭ нужно взвесить.

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Преимущество Единого Государственного экзамена (ЕГЭ) в том, что он открывает возможности для детей с периферии. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин. «У ЕГЭ много минусов, но он открывает возможности для детей с периферии. Минпросвещения вместе с вузами сейчас думают, как систему улучшить», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». В России периодически обсуждают отмену ЕГЭ. В феврале 2023 года с отменой такой формы выпускных экзаменов высказывался депутат Госдумы Султан Хамзаев. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что вопрос отмены ЕГЭ нужно взвесить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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