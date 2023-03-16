Путин озвучил главный плюс ЕГЭ

Преимущество Единого Государственного экзамена (ЕГЭ) в том, что он открывает возможности для детей с периферии. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.
«У ЕГЭ много минусов, но он открывает возможности для детей с периферии. Минпросвещения вместе с вузами сейчас думают, как систему улучшить», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».
В России периодически обсуждают отмену ЕГЭ. В феврале 2023 года с отменой такой формы выпускных экзаменов высказывался депутат Госдумы Султан Хамзаев. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что вопрос отмены ЕГЭ нужно взвесить.
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