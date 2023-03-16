Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* обжалует приговор

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Евгений Ройзман на заседании в Октябрьском районном суде, где рассматривается административные дела о его участии в несанкционированной акции. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман* обжалует приговор суда Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) не согласен с решением суда. Он обжалует приговор. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

«Суд привлек к административной ответственности на основании документов, а именно рапорта сотрудника полиции и акта сотрудника полиции и, в общем, всех иных документов сотрудников полиции. Какие-то объективные доказательства, направленные на поиск правды, не истребованы. Имеем, что имеем. Будем обжаловать», — заявил Идамжапов.

Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана задержали полицейские за экстремистский пост в соцсети. Позже в Ленинском суде города стартовал суд. Евгения Ройзмана отправлен под арест на 14 суток в соответствии с частью первой статьи 20.3 КоАП РФ».

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) не согласен с решением суда. Он обжалует приговор. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат Владислав Идамжапов. «Суд привлек к административной ответственности на основании документов, а именно рапорта сотрудника полиции и акта сотрудника полиции и, в общем, всех иных документов сотрудников полиции. Какие-то объективные доказательства, направленные на поиск правды, не истребованы. Имеем, что имеем. Будем обжаловать», — заявил Идамжапов. Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана задержали полицейские за экстремистский пост в соцсети. Позже в Ленинском суде города стартовал суд. Евгения Ройзмана отправлен под арест на 14 суток в соответствии с частью первой статьи 20.3 КоАП РФ». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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