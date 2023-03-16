В ООН признали военные преступления Украины: главное к вечеру 16 марта

Польша объявила о передаче Украине четырех МиГ-29
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Комиссия ООН признала факт расстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных военным преступлением. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 марта.
- Комиссия ООН признает расстрел украинскими солдатами пленных военных из России военным преступлением. Также под эту категорию попадают факты пыток солдат Вооруженных сил России (ВС РФ) украинскими боевиками.
- Польша объявила о скорой поставке Украине истребителей МиГ-29. По словам президента Польши Анджея Дуды, первые четыре самолета поступят в ВСУ уже в ближайшие дни.
- В ВСУ новости о поставках истребителей со стороны Польши встретили без оптимизма. Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что для достижения превосходства в воздухе Украине необходимы современные многоцелевые самолеты, а не старые советские экземпляры МиГ-29.
- Украинская армия не имеет средств, которые позволяли бы им сбивать российские баллистические ракеты. Украинские солдаты используют устаревшие советские комплексы перехвата с медленной степенью реакции на возникновение угрозы.
- Стало известно возможное направление наступления ВСУ. По информации военного корреспондента URA.RU, украинская армия предпримет наступательные действия на запорожском направлении, где у нее стянуто большое количество войск.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложном положении ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Несмотря на это, по словам Пушилина, признаков отвода украинских войск из города не наблюдается.
- Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ полным ходом ведут подготовку к контрнаступлению. Официальные лица США ожидают, что начало контрнаступления выпадет на май.
- Президент России Владимир Путин дал распоряжение Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам предоставить военным и добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине, отпуск на 14 дней. Об этом сообщает Nation News.
- ВС РФ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Пятый канал.
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