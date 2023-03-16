В ООН признали военные преступления Украины: главное к вечеру 16 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, зенитка, ЗУ-23, сбойка
Польша объявила о передаче Украине четырех МиГ-29 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Комиссия ООН признала факт расстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных военным преступлением. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 марта.

  • Комиссия ООН признает расстрел украинскими солдатами пленных военных из России военным преступлением. Также под эту категорию попадают факты пыток солдат Вооруженных сил России (ВС РФ) украинскими боевиками.
  • Польша объявила о скорой поставке Украине истребителей МиГ-29. По словам президента Польши Анджея Дуды, первые четыре самолета поступят в ВСУ уже в ближайшие дни.
  • В ВСУ новости о поставках истребителей со стороны Польши встретили без оптимизма. Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что для достижения превосходства в воздухе Украине необходимы современные многоцелевые самолеты, а не старые советские экземпляры МиГ-29.
  • Украинская армия не имеет средств, которые позволяли бы им сбивать российские баллистические ракеты. Украинские солдаты используют устаревшие советские комплексы перехвата с медленной степенью реакции на возникновение угрозы.
  • Стало известно возможное направление наступления ВСУ. По информации военного корреспондента URA.RU, украинская армия предпримет наступательные действия на запорожском направлении, где у нее стянуто большое количество войск.
  • Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложном положении ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Несмотря на это, по словам Пушилина, признаков отвода украинских войск из города не наблюдается.
  • Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ полным ходом ведут подготовку к контрнаступлению. Официальные лица США ожидают, что начало контрнаступления выпадет на май.
  • Президент России Владимир Путин дал распоряжение Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам предоставить военным и добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине, отпуск на 14 дней. Об этом сообщает Nation News.
  • ВС РФ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Пятый канал.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комиссия ООН признала факт расстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных военным преступлением. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...