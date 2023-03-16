Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел российских пленных ВСУ

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
ООН признала расстрел российских пленных военным преступлением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ООН признали расстрел украинскими солдатами российских военнопленных и иные их действия военным преступлением. Об этом сообщили в организации.

«Комиссия признает военным преступлением тот инцидент, когда российские военнопленные были застрелены», — сообщается на официальном сайте организации. Там добавили, что также к военным преступлениям относятся факты пыток и ранения военнопленных РФ.

Ранее российская армия ликвидировала часть украинского отряда, который был причастен к казни российских солдат. Это произошло в ходе штурма в районе Красного Лимана.

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В ООН признали расстрел украинскими солдатами российских военнопленных и иные их действия военным преступлением. Об этом сообщили в организации. «Комиссия признает военным преступлением тот инцидент, когда российские военнопленные были застрелены», — сообщается на официальном сайте организации. Там добавили, что также к военным преступлениям относятся факты пыток и ранения военнопленных РФ. Ранее российская армия ликвидировала часть украинского отряда, который был причастен к казни российских солдат. Это произошло в ходе штурма в районе Красного Лимана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...