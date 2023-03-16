Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел российских пленных ВСУ

ООН признала расстрел российских пленных военным преступлением
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ООН признали расстрел украинскими солдатами российских военнопленных и иные их действия военным преступлением. Об этом сообщили в организации.
«Комиссия признает военным преступлением тот инцидент, когда российские военнопленные были застрелены», — сообщается на официальном сайте
Ранее российская армия ликвидировала часть украинского отряда, который был причастен к казни российских солдат. Это произошло в ходе штурма в районе Красного Лимана.
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