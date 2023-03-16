Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел российских пленных ВСУ 16 марта 2023 в 19:24 Размер текста - 17 + ООН признала расстрел российских пленных военным преступлением Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ООН признали расстрел украинскими солдатами российских военнопленных и иные их действия военным преступлением. Об этом сообщили в организации. «Комиссия признает военным преступлением тот инцидент, когда российские военнопленные были застрелены», — сообщается на официальном сайте организации . Там добавили, что также к военным преступлениям относятся факты пыток и ранения военнопленных РФ. Ранее российская армия ликвидировала часть украинского отряда, который был причастен к казни российских солдат. Это произошло в ходе штурма в районе Красного Лимана. В ООН признали расстрел украинскими солдатами российских военнопленных и иные их действия военным преступлением. Об этом сообщили в организации. «Комиссия признает военным преступлением тот инцидент, когда российские военнопленные были застрелены», — сообщается на официальном сайте организации. Там добавили, что также к военным преступлениям относятся факты пыток и ранения военнопленных РФ. Ранее российская армия ликвидировала часть украинского отряда, который был причастен к казни российских солдат. Это произошло в ходе штурма в районе Красного Лимана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям