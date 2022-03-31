Кремль: РФ представит ООН факты военных преступлений на Украине

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ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий, портрет
В Кремле считают, что комиссии ООН по расследованию военных преступлений на Украине предстоит напряженная работа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия собрала много свидетельств военных преступлений на Украине. Все они будут представлены комиссии ООН, которая будет расследовать эти случаи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Предстоит наряженная работа в этой комиссии. Тем более что с нашей стороны имеется много свидетельств. Эти свидетельства копятся. Они тщательно выверяются и будут использоваться», — отметил Дмитрий Песков.

ООН назначила комиссию по военным преступлениям на Украине. Ее возглавил бывший председатель международного трибунала по Руанде Эрик Месе.

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Россия собрала много свидетельств военных преступлений на Украине. Все они будут представлены комиссии ООН, которая будет расследовать эти случаи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Предстоит наряженная работа в этой комиссии. Тем более что с нашей стороны имеется много свидетельств. Эти свидетельства копятся. Они тщательно выверяются и будут использоваться», — отметил Дмитрий Песков. ООН назначила комиссию по военным преступлениям на Украине. Ее возглавил бывший председатель международного трибунала по Руанде Эрик Месе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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