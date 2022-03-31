Кремль: РФ представит ООН факты военных преступлений на Украине

В Кремле считают, что комиссии ООН по расследованию военных преступлений на Украине предстоит напряженная работа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия собрала много свидетельств военных преступлений на Украине. Все они будут представлены комиссии ООН, которая будет расследовать эти случаи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Предстоит наряженная работа в этой комиссии. Тем более что с нашей стороны имеется много свидетельств. Эти свидетельства копятся. Они тщательно выверяются и будут использоваться», — отметил Дмитрий Песков.

ООН назначила комиссию по военным преступлениям на Украине. Ее возглавил бывший председатель международного трибунала по Руанде Эрик Месе.