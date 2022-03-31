Кремль: РФ представит ООН факты военных преступлений на Украине

Россия собрала много свидетельств военных преступлений на Украине. Все они будут представлены комиссии ООН, которая будет расследовать эти случаи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Предстоит наряженная работа в этой комиссии. Тем более что с нашей стороны имеется много свидетельств. Эти свидетельства копятся. Они тщательно выверяются и будут использоваться», — отметил Дмитрий Песков.
Россия собрала много свидетельств военных преступлений на Украине. Все они будут представлены комиссии ООН, которая будет расследовать эти случаи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Предстоит наряженная работа в этой комиссии. Тем более что с нашей стороны имеется много свидетельств. Эти свидетельства копятся. Они тщательно выверяются и будут использоваться», — отметил Дмитрий Песков. ООН назначила комиссию по военным преступлениям на Украине. Ее возглавил бывший председатель международного трибунала по Руанде Эрик Месе.