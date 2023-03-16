В США рассказали о последствиях дружбы Путина и Си для Украины

Благодаря дружбе председателя КНР Си Цзиньпина с лидером России Владимиром Путиным, Пекин может поспособствовать эскалации конфликта на Украине. Об этом написал аналитик издания Time Чарли Кэмпбелл в статье под названием «Китай только что заключил историческое перемирие между Саудовской Аравией и Ираном. Может ли это сделать Украину следующей?»
«Си действительно лучше всего подходит для заключения мира, [тем более], если он хочет и может играть роль честного посредника», — передал Чарли Кэмпбелл слова профессора Стива Цанга — директора Китайского института SOAS при Лондонском университете. Отмечается, что у представителя Китая есть особая связь с Россией, в том числе с Владимиром Путиным, которой нет у Зеленского. «Проблема в том, что [Си Цзиньпин] настолько поддерживает Путина, что [Владимиру] Зеленскому будет трудно принять то, что может предложить Си», — констатировал аналитик.
Известно, что Китай готов сыграть центральную роль в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Ранее высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил, что Пекин является «надежным посредником», который «добросовестно выполнял свои обязанности принимающей стороны». Несмотря на это, Запад не оставляет попыток переманить на свою сторону друзей Владимира Путина, в том числе, представителей Китая.
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Благодаря дружбе председателя КНР Си Цзиньпина с лидером России Владимиром Путиным, Пекин может поспособствовать эскалации конфликта на Украине. Об этом написал аналитик издания Time Чарли Кэмпбелл в статье под названием «Китай только что заключил историческое перемирие между Саудовской Аравией и Ираном. Может ли это сделать Украину следующей?» «Си действительно лучше всего подходит для заключения мира, [тем более], если он хочет и может играть роль честного посредника», — передал Чарли Кэмпбелл слова профессора Стива Цанга — директора Китайского института SOAS при Лондонском университете. Отмечается, что у представителя Китая есть особая связь с Россией, в том числе с Владимиром Путиным, которой нет у Зеленского. «Проблема в том, что [Си Цзиньпин] настолько поддерживает Путина, что [Владимиру] Зеленскому будет трудно принять то, что может предложить Си», — констатировал аналитик. Известно, что Китай готов сыграть центральную роль в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Ранее высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил, что Пекин является «надежным посредником», который «добросовестно выполнял свои обязанности принимающей стороны». Несмотря на это, Запад не оставляет попыток переманить на свою сторону друзей Владимира Путина, в том числе, представителей Китая.