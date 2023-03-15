The Economist: Запад судорожно пытается переманить на свою сторону друзей Путина

Запад старается переманить на свою сторону друзей президента России Владимира Путина. Об этом пишет британский журнал The Economist.
«Запад делает все возможное, чтобы оттолкнуть <…> друзей Путина <…> четыре страны Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия последовательно проголосовали против семи резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые осудили [спецоперацию на Украине]», — пишет издание. Там отметили, что Сирия напрямую зависит от ВС РФ, Эритрея полагается на дипломатическую поддержку России в Совете Безопасности ООН.
По данным The Guardian, Союз России и Китая представляет угрозу для Запада. Там указали, что США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев. Ранее российский лидер отказался навязывать условия при оказании помощи другим государствам.
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Запад старается переманить на свою сторону друзей президента России Владимира Путина. Об этом пишет британский журнал The Economist. «Запад делает все возможное, чтобы оттолкнуть <…> друзей Путина <…> четыре страны Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия последовательно проголосовали против семи резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые осудили [спецоперацию на Украине]», — пишет издание. Там отметили, что Сирия напрямую зависит от ВС РФ, Эритрея полагается на дипломатическую поддержку России в Совете Безопасности ООН. По данным The Guardian, Союз России и Китая представляет угрозу для Запада. Там указали, что США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев. Ранее российский лидер отказался навязывать условия при оказании помощи другим государствам.