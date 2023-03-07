07 марта 2023
06 марта 2023

Тюменцы вновь испытывают проблемы с возвращением домой из Таиланда

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, телетрап, аэропорт тюмень
Тюменцы вернутся в родной город позже планируемого Фото:

Планировавшийся 8 марта рейс из Таиланда в Тюмень будет задержан на восемь часов и отправится в путь только на следующее утро. Информация об этом была размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. Подобные задержки случаются уже не в первый раз в этом году.

«Рейс: ZF 3760, Утапао (Паттайя) — Тюмень. По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 20:20, 08.03. Расчетное время прибытия на данный момент: 04:25, 09.03», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.

Ранее URA.RU сообщало, что 25 февраля этот рейс также был задержан на полтора часа. Также подобная проблема возникала и 13 февраля этого года. При этом Таиланд является одним из наиболее популярных мест для отдыха у тюменцев наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном.

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Планировавшийся 8 марта рейс из Таиланда в Тюмень будет задержан на восемь часов и отправится в путь только на следующее утро. Информация об этом была размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. Подобные задержки случаются уже не в первый раз в этом году. «Рейс: ZF 3760, Утапао (Паттайя) — Тюмень. По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 20:20, 08.03. Расчетное время прибытия на данный момент: 04:25, 09.03», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее URA.RU сообщало, что 25 февраля этот рейс также был задержан на полтора часа. Также подобная проблема возникала и 13 февраля этого года. При этом Таиланд является одним из наиболее популярных мест для отдыха у тюменцев наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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