Тюменцы вновь испытывают проблемы с возвращением домой из Таиланда

08 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Тюменцы вернутся в родной город позже планируемого Фото: Сергей Русанов © URA.RU Планировавшийся 8 марта рейс из Таиланда в Тюмень будет задержан на восемь часов и отправится в путь только на следующее утро. Информация об этом была размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. Подобные задержки случаются уже не в первый раз в этом году. «Рейс: ZF 3760, Утапао (Паттайя) — Тюмень. По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 20:20, 08.03. Расчетное время прибытия на данный момент: 04:25, 09.03», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее URA.RU сообщало, что 25 февраля этот рейс также был задержан на полтора часа. Также подобная проблема возникала и 13 февраля этого года. При этом Таиланд является одним из наиболее популярных мест для отдыха у тюменцев наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном.

Планировавшийся 8 марта рейс из Таиланда в Тюмень будет задержан на восемь часов и отправится в путь только на следующее утро. Информация об этом была размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. Подобные задержки случаются уже не в первый раз в этом году. «Рейс: ZF 3760, Утапао (Паттайя) — Тюмень. По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 20:20, 08.03. Расчетное время прибытия на данный момент: 04:25, 09.03», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее URA.RU сообщало, что 25 февраля этот рейс также был задержан на полтора часа. Также подобная проблема возникала и 13 февраля этого года. При этом Таиланд является одним из наиболее популярных мест для отдыха у тюменцев наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном.