У нефтепровода «Дружба» нашли вторую взрывчатку за неделю

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Взрывчатку успели обезвредить саперы Фото:

В Брянской области у нефтепровода «Дружба» обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) второй раз за неделю. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Еще одно СВУ сбросили с беспилотника на нефтеперекачивающую станцию „Дружба“ в Брянской области. Самодельное взрывное устройство нашли возле трансформаторной подстанции накануне днем», — передает канал.

Предполагается, что устройство сбросили с беспилотника. Сообщается, что его успели обезвредить саперы, поэтому никто не пострадал.

В среду в станции нефтепровода уже находили взрывчатку, сброшенную с дронов. В результате происшествия никто не пострадал. Проводится расследование.

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В Брянской области у нефтепровода «Дружба» обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) второй раз за неделю. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Еще одно СВУ сбросили с беспилотника на нефтеперекачивающую станцию „Дружба“ в Брянской области. Самодельное взрывное устройство нашли возле трансформаторной подстанции накануне днем», — передает канал. Предполагается, что устройство сбросили с беспилотника. Сообщается, что его успели обезвредить саперы, поэтому никто не пострадал. В среду в станции нефтепровода уже находили взрывчатку, сброшенную с дронов. В результате происшествия никто не пострадал. Проводится расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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