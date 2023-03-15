Возле нефтепровода «Дружба» нашли взрывное устройство

На нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщили в компании «Транснефть».
«На НПС нефтепровода „Дружба“ в Брянской области обнаружили взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов. Станция не пострадала, ведутся следственные действия», — сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей «Транснефти». Уточняется, что целью было убийство людей. По итогу никто не пострадал.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть ветку нефтепровода «Дружба». Также сообщалось, что беспилотник, летевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Это произошло 4 марта.
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