Возле нефтепровода «Дружба» нашли взрывное устройство

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На нефтепроводной станции «Дружба» обнаружили взрывное устройство, сообщает ТАСС Фото:

На нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщили в компании «Транснефть».

«На НПС нефтепровода „Дружба“ в Брянской области обнаружили взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов. Станция не пострадала, ведутся следственные действия», — сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей «Транснефти». Уточняется, что целью было убийство людей. По итогу никто не пострадал.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть ветку нефтепровода «Дружба». Также сообщалось, что беспилотник, летевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Это произошло 4 марта.

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На нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщили в компании «Транснефть». «На НПС нефтепровода „Дружба“ в Брянской области обнаружили взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов. Станция не пострадала, ведутся следственные действия», — сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей «Транснефти». Уточняется, что целью было убийство людей. По итогу никто не пострадал. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть ветку нефтепровода «Дружба». Также сообщалось, что беспилотник, летевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Это произошло 4 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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