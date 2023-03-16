16 марта 2023
15 марта 2023

Мужчины из ЯНАО стали реже менять работу из-за отсрочки от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины призывного возраста из ЯНАО не готовы менять работу Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мужчины призывного возраста из ЯНАО стали реже менять работу. Как рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску сотрудников SuperJob, на такое решение влияет наличие отсрочки от мобилизации.

«Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам. В первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия», — сообщили в пресс-службе компании.

Они отметили, что 40% компаний вынуждены брать на работу пенсионеров на общих основаниях. Это произошло из-за того, что на рынке труда соискателей моложе 45 лет после начала спецоперации стало в разы меньше.

Ранее сообщалось, что первое место в рейтинге регионов по уровню безработицы занял Ямал. На поиск работы ямальцы тратят менее четырех месяцев.

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Мужчины призывного возраста из ЯНАО стали реже менять работу. Как рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску сотрудников SuperJob, на такое решение влияет наличие отсрочки от мобилизации. «Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам. В первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия», — сообщили в пресс-службе компании. Они отметили, что 40% компаний вынуждены брать на работу пенсионеров на общих основаниях. Это произошло из-за того, что на рынке труда соискателей моложе 45 лет после начала спецоперации стало в разы меньше. Ранее сообщалось, что первое место в рейтинге регионов по уровню безработицы занял Ямал. На поиск работы ямальцы тратят менее четырех месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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