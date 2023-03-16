Мужчины из ЯНАО стали реже менять работу из-за отсрочки от мобилизации

Мужчины призывного возраста из ЯНАО стали реже менять работу. Как рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску сотрудников SuperJob, на такое решение влияет наличие отсрочки от мобилизации.
«Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам. В первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия», — сообщили в пресс-службе компании.
Они отметили, что 40% компаний вынуждены брать на работу пенсионеров на общих основаниях. Это произошло из-за того, что на рынке труда соискателей моложе 45 лет после начала спецоперации стало в разы меньше.
Ранее сообщалось, что первое место в рейтинге регионов по уровню безработицы занял Ямал. На поиск работы ямальцы тратят менее четырех месяцев.
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