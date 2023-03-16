16 марта 2023

Обвиняемый по делу об убийстве заявил, что курганский журналист Кирсанов жив. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, курпишев иван
В Кургане подсудимый Иван Курпишев заявил о непричастности к делу Фото:

Обвиняемый по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова заявил, что потерпевший жив. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Свою вину в убийстве журналиста Владимира Кирсанова я никогда не признавал и не признаю, поскольку уверен, что он жив и здоров», — сообщил обвиняемый Иван Курпишев. Мужчина заявил, что ранее его фамилия в деле следствия не упоминалась. Он считает, что нет ни одного доказательств о причастности его к делу пропажи журналиста. «Никаких претензий ко мне следователи не предъявляли», — сообщил Курпишев.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемых по делу об убийстве Кирсанова просят оставить в следственном изоляторе. Сторона обвинения считает Курпишева и другого фигуранта дела Александра Штингера убийцами журналиста.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Обвиняемый по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова заявил, что потерпевший жив. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Свою вину в убийстве журналиста Владимира Кирсанова я никогда не признавал и не признаю, поскольку уверен, что он жив и здоров», — сообщил обвиняемый Иван Курпишев. Мужчина заявил, что ранее его фамилия в деле следствия не упоминалась. Он считает, что нет ни одного доказательств о причастности его к делу пропажи журналиста. «Никаких претензий ко мне следователи не предъявляли», — сообщил Курпишев. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемых по делу об убийстве Кирсанова просят оставить в следственном изоляторе. Сторона обвинения считает Курпишева и другого фигуранта дела Александра Штингера убийцами журналиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...