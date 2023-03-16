В Кургане подсудимый Иван Курпишев заявил о непричастности к делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиняемый по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова заявил, что потерпевший жив. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Свою вину в убийстве журналиста Владимира Кирсанова я никогда не признавал и не признаю, поскольку уверен, что он жив и здоров», — сообщил обвиняемый Иван Курпишев. Мужчина заявил, что ранее его фамилия в деле следствия не упоминалась. Он считает, что нет ни одного доказательств о причастности его к делу пропажи журналиста. «Никаких претензий ко мне следователи не предъявляли», — сообщил Курпишев.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемых по делу об убийстве Кирсанова просят оставить в следственном изоляторе. Сторона обвинения считает Курпишева и другого фигуранта дела Александра Штингера убийцами журналиста.