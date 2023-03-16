16 марта 2023

В Челябинске сотрудники Wildberries нашли защиту от санкций работодателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Wildberries создали профсоюз для отстаивания своих позиций Фото:
новость из сюжета
Сотрудники Wildberries объявили забастовку

В Челябинске сотрудники маркетплейса Wildberries объединились в профсоюз. Как сообщили URA.RU 17 марта в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, таким образом у сотрудников будет больше возможностей представлять свои интересы в правовом поле.

«Новая профсоюзная структура при поддержке Федерации профсоюзов Челябинской области представит интересы работников. В этом легализованном статусе можно будет максимально эффективно вести правозащитную работу, переговоры с компанией, обращаться в надзорные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.

Там отметили, что одна из главной задач профсоюза — объединить работников сети из разных городов России. Лидером первичной профсоюзной организации Wildberries станет менеджер одного из пунктов выдачи заказов из региона.

«Масштаб проблемы поражает. Серьезные вопросы у сотрудников есть не только к системе штрафов, которая вызвала череду забастовок в разных городах России, но и к другим „правилам“ Wildberries. Обращения, которые мы получили, касаются всего, вплоть до безопасности на рабочих местах», — передает слова председателя Федерации профсоюзов Олега Екимова его пресс-служба.

Ранее сотрудники пунктов выдачи устроили массовую забастовку. Они требовали отменить штрафы за возврат клиентами товара по причине брака. Минтруд РФ отреагировал на ситуацию, началась проверка компании.

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В Челябинске сотрудники маркетплейса Wildberries объединились в профсоюз. Как сообщили URA.RU 17 марта в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, таким образом у сотрудников будет больше возможностей представлять свои интересы в правовом поле. «Новая профсоюзная структура при поддержке Федерации профсоюзов Челябинской области представит интересы работников. В этом легализованном статусе можно будет максимально эффективно вести правозащитную работу, переговоры с компанией, обращаться в надзорные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. Там отметили, что одна из главной задач профсоюза — объединить работников сети из разных городов России. Лидером первичной профсоюзной организации Wildberries станет менеджер одного из пунктов выдачи заказов из региона. «Масштаб проблемы поражает. Серьезные вопросы у сотрудников есть не только к системе штрафов, которая вызвала череду забастовок в разных городах России, но и к другим „правилам“ Wildberries. Обращения, которые мы получили, касаются всего, вплоть до безопасности на рабочих местах», — передает слова председателя Федерации профсоюзов Олега Екимова его пресс-служба. Ранее сотрудники пунктов выдачи устроили массовую забастовку. Они требовали отменить штрафы за возврат клиентами товара по причине брака. Минтруд РФ отреагировал на ситуацию, началась проверка компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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