В Челябинске сотрудники Wildberries нашли защиту от санкций работодателя

Сотрудники Wildberries создали профсоюз для отстаивания своих позиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку

В Челябинске сотрудники маркетплейса Wildberries объединились в профсоюз. Как сообщили URA.RU 17 марта в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, таким образом у сотрудников будет больше возможностей представлять свои интересы в правовом поле.

«Новая профсоюзная структура при поддержке Федерации профсоюзов Челябинской области представит интересы работников. В этом легализованном статусе можно будет максимально эффективно вести правозащитную работу, переговоры с компанией, обращаться в надзорные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.

Там отметили, что одна из главной задач профсоюза — объединить работников сети из разных городов России. Лидером первичной профсоюзной организации Wildberries станет менеджер одного из пунктов выдачи заказов из региона.

«Масштаб проблемы поражает. Серьезные вопросы у сотрудников есть не только к системе штрафов, которая вызвала череду забастовок в разных городах России, но и к другим „правилам“ Wildberries. Обращения, которые мы получили, касаются всего, вплоть до безопасности на рабочих местах», — передает слова председателя Федерации профсоюзов Олега Екимова его пресс-служба.

Ранее сотрудники пунктов выдачи устроили массовую забастовку. Они требовали отменить штрафы за возврат клиентами товара по причине брака. Минтруд РФ отреагировал на ситуацию, началась проверка компании.