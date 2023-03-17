Омбудсмен ДНР рассказала о возвращении 29 пленных россиян

Омбудсмен ДНР Морозова: 29 бывших в плену россиян едут домой
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Пленные россияне возвращаются домой, сообщила Дарья Морозова (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После обмена между Россией и Украиной, состоявшегося 7 марта, из зоны СВО возвращены 29 военнослужащих ДНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Возвращаем домой еще 29 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена. Это бойцы из числа тех, кто стал участником обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта», — сообщила Морозова в своем telegram-канале. Также она сообщила, что еще десять военных находятся в тяжелом состоянии, поэтому пока что останутся в одном из субъектов России до момента, когда смогут подлежать транспортировке.

Ранее Морозова сообщила о самом многочисленном обмене пленными с ВСУ, прошедшим 7 марта. Она отметила, что среди вернувшихся имеются те, кто провел в украинского плену больше года.

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После обмена между Россией и Украиной, состоявшегося 7 марта, из зоны СВО возвращены 29 военнослужащих ДНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. «Возвращаем домой еще 29 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена. Это бойцы из числа тех, кто стал участником обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта», — сообщила Морозова в своем telegram-канале. Также она сообщила, что еще десять военных находятся в тяжелом состоянии, поэтому пока что останутся в одном из субъектов России до момента, когда смогут подлежать транспортировке. Ранее Морозова сообщила о самом многочисленном обмене пленными с ВСУ, прошедшим 7 марта. Она отметила, что среди вернувшихся имеются те, кто провел в украинского плену больше года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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