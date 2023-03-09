Омбудсмен ДНР рассказала о самом многочисленном обмене пленными с ВСУ

Омбудсмен ДНР Морозова: из украинского плена освобождено 39 военнослужащих ДНР

09 марта 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Из украинского плена освободили рекордное количество военнослужащих, заявила Дарья Морозова Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках нового обмена между Россией и Украиной, состоявшегося 7 марта, из украинского плена было освобождено 39 военнослужащих ДНР. Это делает последний обмен самым многочисленным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. «Рекордные 39 защитников ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена между Российской Федерацией и государством Украина», — написала Морозова в своем telegram-канале . Она отметила, что среди вернувшихся имеются те, кто провел в украинского плену больше года. Украина и РФ не раз проводили переговоры по обмену военнопленных. Например, в феврале из украинского плена вернулись более 100 человек. Дарья Морозова также сообщила об ухудшении условий, в которых находятся российские военнопленные на Украине, передает RT.

В рамках нового обмена между Россией и Украиной, состоявшегося 7 марта, из украинского плена было освобождено 39 военнослужащих ДНР. Это делает последний обмен самым многочисленным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. «Рекордные 39 защитников ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена между Российской Федерацией и государством Украина», — написала Морозова в своем telegram-канале. Она отметила, что среди вернувшихся имеются те, кто провел в украинского плену больше года. Украина и РФ не раз проводили переговоры по обмену военнопленных. Например, в феврале из украинского плена вернулись более 100 человек. Дарья Морозова также сообщила об ухудшении условий, в которых находятся российские военнопленные на Украине, передает RT.