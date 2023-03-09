Омбудсмен ДНР рассказала о самом многочисленном обмене пленными с ВСУ

В рамках нового обмена между Россией и Украиной, состоявшегося 7 марта, из украинского плена было освобождено 39 военнослужащих ДНР. Это делает последний обмен самым многочисленным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«Рекордные 39 защитников ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена между Российской Федерацией и государством Украина», — написала Морозова в своем telegram-канале. Она отметила, что среди вернувшихся имеются те, кто провел в украинского плену больше года.
Украина и РФ не раз проводили переговоры по обмену военнопленных. Например, в феврале из украинского плена вернулись более 100 человек. Дарья Морозова также сообщила об ухудшении условий, в которых находятся российские военнопленные на Украине, передает RT.
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В рамках нового обмена между Россией и Украиной, состоявшегося 7 марта, из украинского плена было освобождено 39 военнослужащих ДНР. Это делает последний обмен самым многочисленным. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. «Рекордные 39 защитников ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена между Российской Федерацией и государством Украина», — написала Морозова в своем telegram-канале. Она отметила, что среди вернувшихся имеются те, кто провел в украинского плену больше года. Украина и РФ не раз проводили переговоры по обмену военнопленных. Например, в феврале из украинского плена вернулись более 100 человек. Дарья Морозова также сообщила об ухудшении условий, в которых находятся российские военнопленные на Украине, передает RT.