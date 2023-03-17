В Екатеринбурге раскрыли личности супругов, с трупами которых сидели дети

Детей супругов, погибших в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, заберет бабушка

17 марта 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Погибшими в квартире на Таганской оказались супруги Михиаметовы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями Погибшими в квартире на Таганской, 91 оказались Радмир и Виктория М., они были вместе 3,5 года. Проблемы в семье начались, когда у Радмира появился новый знакомый Евгений, рассказывают близкие умерших супругов. Радмир работал машинистом, также подрабатывал на заводе. Его супруга Виктория находилась в декретном отпуске, а раньше работала продавцом. Когда в семье появился еще один ребенок, пара переехала в квартиру побольше — на Таганскую, 91, сообщает подробности telegram-канал Ural Mash. Незадолго до смерти Виктория жаловалась родственникам на нового знакомого мужа — Евгения. Якобы тот плохо влиял на супруга, тот ушел в себя и стал подозрительным. Дети погибшей пары сейчас находятся с сестрой Виктории, затем отправятся к ее матери. Родственники планируют выяснить, кто такой Евгений и причастен ли он к смерти Радмира и Виктории. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. Дети находятся в больнице, у них было сильное обезвоживание. Сейчас они идут на поправку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погибшими в квартире на Таганской, 91 оказались Радмир и Виктория М., они были вместе 3,5 года. Проблемы в семье начались, когда у Радмира появился новый знакомый Евгений, рассказывают близкие умерших супругов. Радмир работал машинистом, также подрабатывал на заводе. Его супруга Виктория находилась в декретном отпуске, а раньше работала продавцом. Когда в семье появился еще один ребенок, пара переехала в квартиру побольше — на Таганскую, 91, сообщает подробности telegram-канал Ural Mash. Незадолго до смерти Виктория жаловалась родственникам на нового знакомого мужа — Евгения. Якобы тот плохо влиял на супруга, тот ушел в себя и стал подозрительным. Дети погибшей пары сейчас находятся с сестрой Виктории, затем отправятся к ее матери. Родственники планируют выяснить, кто такой Евгений и причастен ли он к смерти Радмира и Виктории. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. Дети находятся в больнице, у них было сильное обезвоживание. Сейчас они идут на поправку.