Экс-мэр Челябинска и вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев, сидя в колонии, получил штраф за превышение скорости. Информация об этом появилась на сайте с данными исполнительного производства в отношении бывшего градоначальника.
Штраф был получен в середине сентября 2022 года. Тогда, как сам Тефтелев с июня 2022 года находится в колонии-поселении.
«Акт по делу об административном правонарушении от 14.09.2023 года. Составлен сотрудниками ГИБДД по Республике Башкортостан», — говорится в документе.
Теперь Тефтелеву, сверх назначенного судом штрафа размером в 37,5 млн рублей, который он уже оплатил, еще придется оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. А силовикам — найти человека, управлявшего «Лексусом» бывшего градоначальника.
Экс-мэр Челябинска и вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев, сидя в колонии, получил штраф за превышение скорости. Информация об этом появилась на сайте с данными исполнительного производства в отношении бывшего градоначальника. Штраф был получен в середине сентября 2022 года. Тогда, как сам Тефтелев с июня 2022 года находится в колонии-поселении. «Акт по делу об административном правонарушении от 14.09.2023 года. Составлен сотрудниками ГИБДД по Республике Башкортостан», — говорится в документе. Теперь Тефтелеву, сверх назначенного судом штрафа размером в 37,5 млн рублей, который он уже оплатил, еще придется оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. А силовикам — найти человека, управлявшего «Лексусом» бывшего градоначальника. Тефтелев был задержан в декабре 2019 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в вымогательстве и получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. В октябре 2020 года Тефтелева приговорили к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. После оплаты штрафа его оставили в СИЗО, и в июне 2022 года перевели в колонию-поселение. В ноябре того же года адвокаты просили заменить оставшийся срок своего подопечного исправительными работами. Кыштымский городской суд это ходатайство отклонил.