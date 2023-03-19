Евгений Тефтелев должен оплатить штраф, к которому не имеет никакого отношения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска и вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев, сидя в колонии, получил штраф за превышение скорости. Информация об этом появилась на сайте с данными исполнительного производства в отношении бывшего градоначальника.

Штраф был получен в середине сентября 2022 года. Тогда, как сам Тефтелев с июня 2022 года находится в колонии-поселении.

«Акт по делу об административном правонарушении от 14.09.2023 года. Составлен сотрудниками ГИБДД по Республике Башкортостан», — говорится в документе.

Теперь Тефтелеву, сверх назначенного судом штрафа размером в 37,5 млн рублей, который он уже оплатил, еще придется оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. А силовикам — найти человека, управлявшего «Лексусом» бывшего градоначальника.

Тефтелев был задержан в декабре 2019 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в вымогательстве и получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. В октябре 2020 года Тефтелева приговорили к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. После оплаты штрафа его оставили в СИЗО, и в июне 2022 года перевели в колонию-поселение. В ноябре того же года адвокаты просили заменить оставшийся срок своего подопечного исправительными работами. Кыштымский городской суд это ходатайство отклонил.

Штраф был выписан 14 сентября 2022 года сотрудниками ГИБДД по Республике Башкортостан Скрин: сайт управления ФССП по Челябинской области