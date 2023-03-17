17 марта 2023
16 марта 2023

Житель ЯНАО арестован за незаконную тонировку

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил нарушителю трое суток административного ареста Фото:

В Надыме (ЯНАО) суд назначил наказание в виде трех суток административного ареста 19-летнему жителю за невыполнение требования сотрудника полиции по устранению незаконной тонировки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В Надымском районе 19-летнего автомобилиста в очередной раз привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку. За „невыполнение законного требования сотрудника полиции“ 17 марта по решению суда любителю тонировки назначено наказание в виде 3 суток административного ареста», — говорится в сообщении. Уточняется, что светопропускаемость передних боковых стекол нарушителя составила всего лишь 6%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники полиции заранее приехали на место встречи любителей заниженных и затонированных автомобилей у Коммунального моста. В итоге им было выписано свыше 60 штрафов.

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В Надыме (ЯНАО) суд назначил наказание в виде трех суток административного ареста 19-летнему жителю за невыполнение требования сотрудника полиции по устранению незаконной тонировки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В Надымском районе 19-летнего автомобилиста в очередной раз привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку. За „невыполнение законного требования сотрудника полиции“ 17 марта по решению суда любителю тонировки назначено наказание в виде 3 суток административного ареста», — говорится в сообщении. Уточняется, что светопропускаемость передних боковых стекол нарушителя составила всего лишь 6%. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники полиции заранее приехали на место встречи любителей заниженных и затонированных автомобилей у Коммунального моста. В итоге им было выписано свыше 60 штрафов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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