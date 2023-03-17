17 марта 2023

Байден счел решение МУС об ордере на арест Путина оправданным

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден решил, что действия МУС оправданы Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Президент США Джо Байден посчитал оправданными действия Международного уголовного суда (МСУ) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Слова американского лидера приводятся на официальном сайте Белого дома.

«Я думаю, это (решение МСУ — прим. URA.RU.) оправдано», — сообщил Джо Байден во время журналистского пула в Белом доме. При этом американский лидер заявил, что США не признает МУС, однако решении о выдаче ордеров на арест россиян считает оправданным.

Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест россиян, в том числе президента РФ Владимира Путина. Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение, считает сенатор РФ Андрей Клишас. Кроме этого в Кремле назвали решение МУС возмутительным.

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Президент США Джо Байден посчитал оправданными действия Международного уголовного суда (МСУ) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Слова американского лидера приводятся на официальном сайте Белого дома. «Я думаю, это (решение МСУ — прим. URA.RU.) оправдано», — сообщил Джо Байден во время журналистского пула в Белом доме. При этом американский лидер заявил, что США не признает МУС, однако решении о выдаче ордеров на арест россиян считает оправданным. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест россиян, в том числе президента РФ Владимира Путина. Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение, считает сенатор РФ Андрей Клишас. Кроме этого в Кремле назвали решение МУС возмутительным.
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