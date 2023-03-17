Посольство РФ назвало позицию США по ордеру на арест Путина шизофренией

18 марта 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, США поддержали решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Согласие Вашингтона с решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина напоминает шизофрению. Такое заявление сделали в посольстве РФ при США. «Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных „зверствах“ в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. <…> Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС — не указ. Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению», — отмечает дипломатическое ведомство в своем telegram-канале. Представители посольства обращают внимание, что США не признает юрисдикцию МУС, за исключением текущего решения. Таким образом, отмечают, что американские власти поддерживают «беспрецедентную правовую вакханалию». Кроме того, представители ведомства также отмечают, что Вашингтон принимают одиозные меры против РФ, например, вводят в отношении руководства Суда экономические санкции. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден поддержал решение МУС об аресте Путина, передает RT. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. При этом Россия не признает юрисдикции данного суда. МУС прогнулся под США, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Согласие Вашингтона с решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина напоминает шизофрению. Такое заявление сделали в посольстве РФ при США. «Позволяя себе неприемлемые высказывания в адрес российского лидера, американские власти намеренно умалчивают о собственных „зверствах“ в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. <…> Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС — не указ. Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению», — отмечает дипломатическое ведомство в своем telegram-канале. Представители посольства обращают внимание, что США не признает юрисдикцию МУС, за исключением текущего решения. Таким образом, отмечают, что американские власти поддерживают «беспрецедентную правовую вакханалию». Кроме того, представители ведомства также отмечают, что Вашингтон принимают одиозные меры против РФ, например, вводят в отношении руководства Суда экономические санкции. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден поддержал решение МУС об аресте Путина, передает RT. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. При этом Россия не признает юрисдикции данного суда. МУС прогнулся под США, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет «Национальная служба новостей».