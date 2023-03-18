Ветеран АТО заминировал люстру в своей квартире, сообщил военкор URA.RU Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре (Запорожская область) предотвратили подрыв многоэтажного дома, который планировал устроить ветерана «Антитеррористической операции» (украинское название, так называемой, «войны на Донбассе» с 2014 года — прим. URA.RU). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Запорожской области.

«В полицию города Энергодара поступила информация, что в квартире многоэтажного дома, где раньше проживал военнослужащий Украины, ветеран АТО, могут храниться оружие и боеприпасы. <…> На место прибыли сотрудники территориального подразделения полиции совместно с коллегами из Росгвардии. При обследовании помещения было обнаружено самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе гранаты «Ф-1», а также «растяжка», — пояснил военкор агентства со слов МВД.

Журналист уточнил, что ветеран «Антитеррористической операции» заминировал люстру в одной из комнат своей квартиры. Взрыв должен был произойти при включении света. Военкор URA.RU со слов специалистов отметил, что если бы взрывное устройство сработало, то смертельной опасности могли подвергнуться не только находящиеся внутри помещения, но и жильцы соседних квартир. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК.РФ (незаконные приобретение оружия).

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины с целью зашиты мирного населения Донбасса. Сам конфликт на Украине начался в 2014 году.

Фото: военкор URA.RU

Фото: военкор URA.RU

Фото: военкор URA.RU