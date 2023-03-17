17 марта 2023
16 марта 2023

Жителей Курганской области предупредили о резком похолодании 19 марта. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, холодно, зима, мороз
В Зауралье приходит похолодание, передают синоптики Фото:

В Зауралье температура опустится до -13 градусов в ночь на 19 марта. Об этом предупреждают курганские метеорологи.

«Прогноз на 18 марта в Курганской области. Температура воздуха днем: от +4 до +9 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Ночью 19 марта в регионе может похолодать до -13 градусов. Температура воздуха днем: от 0 градусов до -5», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

О том, что температура воздуха в Курганской области превысила норму на 5 градусов 17 марта, URA.RU писало ранее. На сайте областного ЦГМС была размещена информация о потеплении до +8 градусов. В марте в регионе ожидалась теплая и влажная погода. Об этом сообщал синоптик-любитель Илья Винштейн.

В Зауралье вновь похолодает, предупреждают метеорологи
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В Зауралье температура опустится до -13 градусов в ночь на 19 марта. Об этом предупреждают курганские метеорологи. «Прогноз на 18 марта в Курганской области. Температура воздуха днем: от +4 до +9 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Ночью 19 марта в регионе может похолодать до -13 градусов. Температура воздуха днем: от 0 градусов до -5», — указано на сайте Курганского ЦГМС. О том, что температура воздуха в Курганской области превысила норму на 5 градусов 17 марта, URA.RU писало ранее. На сайте областного ЦГМС была размещена информация о потеплении до +8 градусов. В марте в регионе ожидалась теплая и влажная погода. Об этом сообщал синоптик-любитель Илья Винштейн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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