В Пермском крае простятся с погибшим на Украине военнослужащим

Прикамский боец погиб при исполнении воинского долга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине в рамках проведения специальной военной операции (СВО) погиб 33-летний боец из Кудымкара (Пермский край), прощание с ним состоится 19 марта. Об этом сообщили в администрации территории.

«На СВО погиб Юрий Гусельников из Кудымкара. 19 марта по адресу ул. Плеханова, 39 в 12:30 состоится церемония прощания. Отпевание пройдет в церкви в 13:30», — написано на странице администрации Кудымкарского округа в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что прикамский военнослужащий учился в школе №3. Затем перешел в лицей №2.

Спецоперация вооруженных сил России на Украине была начата в феврале прошлого года, чтобы пресечь восьмилетнюю агрессию киевского режима против ЛДНР. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины.