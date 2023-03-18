В Европарламенте возмутились реальным положением ВСУ

18 марта 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

ВСУ состоят из плохо подготовленных новобранцев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ на самом деле состоят из необученных новобранцев, которых командиры отправляют в бой и устраивают им репрессии за дезертирство. Данный факт возмутил депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли. «Командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии», — сообщает политик на видео, опубликованном в ее Twitter. По мнению евродепутата, Запад должен прекратить вооружать Украину и пойти на диалог и примирение. «Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас», — высказала свое осуждение Клэр Дэйли. Ранее командир американского ЧВК «Моцарт» Энди Милберн сообщил, что большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Украинское командование знает об этом, но не отзывает людей с фронта. В Минобороны России уточнили, что ВСУ увеличили отправку на фронт неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава. Сами же офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом, если те будут оставлять свои позиции.

ВСУ на самом деле состоят из необученных новобранцев, которых командиры отправляют в бой и устраивают им репрессии за дезертирство. Данный факт возмутил депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли. «Командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии», — сообщает политик на видео, опубликованном в ее Twitter. По мнению евродепутата, Запад должен прекратить вооружать Украину и пойти на диалог и примирение. «Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас», — высказала свое осуждение Клэр Дэйли. Ранее командир американского ЧВК «Моцарт» Энди Милберн сообщил, что большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Украинское командование знает об этом, но не отзывает людей с фронта. В Минобороны России уточнили, что ВСУ увеличили отправку на фронт неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава. Сами же офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом, если те будут оставлять свои позиции.