18 марта 2023

ТАСС: Минобрнауки повысит стипендии аспирантам в 11 раз на фоне реформы образования

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Размер стипендии аспирантов повысят до 50 тысяч рублей, заявили в Минобрнауки Фото:

Минобрнауки РФ планирует повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц в связи с переходом к новой модели аспирантуры. Сейчас аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц», — публикует информацию пресс-службы министерства ТАСС. Уточняется, что сегодня аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Аспиранты, обучающихся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, получают 14 тысяч рублей в месяц.

Также ведомство подготовило проект об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева. Размер премий составит 50 и 75 тысяч рублей соответственно.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Речь идет о возвращении к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет составлять от четырех до шести лет. Аспирантура будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. В Госдуме объяснили, что реформа призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат.

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Минобрнауки РФ планирует повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц в связи с переходом к новой модели аспирантуры. Сейчас аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Минобрнауки в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц», — публикует информацию пресс-службы министерства ТАСС. Уточняется, что сегодня аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Аспиранты, обучающихся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, получают 14 тысяч рублей в месяц. Также ведомство подготовило проект об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева. Размер премий составит 50 и 75 тысяч рублей соответственно. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Речь идет о возвращении к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет составлять от четырех до шести лет. Аспирантура будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. В Госдуме объяснили, что реформа призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат.
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