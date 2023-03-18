ТАСС: Минобрнауки повысит стипендии аспирантам в 11 раз на фоне реформы образования

19 марта 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Размер стипендии аспирантов повысят до 50 тысяч рублей, заявили в Минобрнауки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минобрнауки РФ планирует повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц в связи с переходом к новой модели аспирантуры. Сейчас аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Минобрнауки в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц», — публикует информацию пресс-службы министерства ТАСС. Уточняется, что сегодня аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Аспиранты, обучающихся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, получают 14 тысяч рублей в месяц. Также ведомство подготовило проект об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева. Размер премий составит 50 и 75 тысяч рублей соответственно. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Речь идет о возвращении к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет составлять от четырех до шести лет. Аспирантура будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. В Госдуме объяснили, что реформа призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобрнауки РФ планирует повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц в связи с переходом к новой модели аспирантуры. Сейчас аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Минобрнауки в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц», — публикует информацию пресс-службы министерства ТАСС. Уточняется, что сегодня аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Аспиранты, обучающихся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, получают 14 тысяч рублей в месяц. Также ведомство подготовило проект об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева. Размер премий составит 50 и 75 тысяч рублей соответственно. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. Речь идет о возвращении к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет составлять от четырех до шести лет. Аспирантура будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. В Госдуме объяснили, что реформа призвана расширить прием студентов на специалитет и сократить поступление на бакалавриат.