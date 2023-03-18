На окраине Тюмени откроют новую базу отдыха с концептуальным рестораном

19 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Новая база отдыха будет находиться недалеко от Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возле деревни Патрушева в Тюмени откроют новую базу отдыха. Об этом рассказала руководитель отдела продаж застройщика «Создатели» Мария Леонтьева. «Загородный клуб от команды „Создателей“ будет расположен в лесном массиве района Патрушева. На его территории планируется построить гостевые домики, концептуальный ресторан с участием известного в Тюмени ресторатора, а также обустроить прогулочную зону», — передает «РБК Тюмень» слова Леонтьевой. По ее словам, все детали проекта будут раскрыты позже, когда концепт комплекса будет разработан. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы могут приобрести личную базу отдыха, стоимость которой сравнительна с однокомнатной квартирой в городе. На берегу реки Туры также продается другая туристическая база, цена на которую составляет 15 миллионов рублей.

Возле деревни Патрушева в Тюмени откроют новую базу отдыха. Об этом рассказала руководитель отдела продаж застройщика «Создатели» Мария Леонтьева. «Загородный клуб от команды „Создателей“ будет расположен в лесном массиве района Патрушева. На его территории планируется построить гостевые домики, концептуальный ресторан с участием известного в Тюмени ресторатора, а также обустроить прогулочную зону», — передает «РБК Тюмень» слова Леонтьевой. По ее словам, все детали проекта будут раскрыты позже, когда концепт комплекса будет разработан. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы могут приобрести личную базу отдыха, стоимость которой сравнительна с однокомнатной квартирой в городе. На берегу реки Туры также продается другая туристическая база, цена на которую составляет 15 миллионов рублей.