В «Урале» организовали проверку из-за недопуска на игру семьи с младенцем без Fan ID

Семью болельщиков не пустили на игру из-за отсутствия Fan ID у младенца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство ФК «Урал» разбирается в ситуации с недопуском семьи болельщиков с семимесячным ребенком на игру 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», заявил президент клуба Григорий Иванов. Семью не пустили на стадион из-за отсутствия Fan ID у ребенка.

«Клуб разбирается в этом инциденте. Пока что никакой конкретики нет», — пишет Sport24 , ссылаясь на Иванова. Игра состоялась 18 марта в уральской столице. Матч закончился победой «Динамо» со счетом 0:1.

Семья из Екатеринбурга хотела посетить домашний матч футбольного клуба «Урал» против московского «Динамо». Глава семейства оформил Fan ID себе, жене, двум дочкам. О том, что карта болельщика должна быть и у его семимесячного сына, он просто не подумал. В итоге их не пропустили на игру и отправили в МФЦ, что рядом со стадионом, оформлять Fan ID ребенку, пишет E1.RU.

Fan ID (паспорт болельщика) ввели в 2022 году на «Екатеринбург Арене» и еще пяти других российских стадионах. Чтобы получить его, свердловчане должны подтвердить свою личность в МФЦ. Однако от такой системы могут отказаться, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поскольку из-за нее существенно снизилось количество фанатов на трибунах.