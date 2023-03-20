Подполковник Иванников раскрыл, сколько нужно специалистов для обеспечения СВО

Подполковник Иванников заявил о нехватке служб обеспечения в зоне спецоперации

На одного штурмовика должно приходится 10 человек из службы обеспечения, сказал Олег Иванников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для окончания спецоперации России необходимо закончить набор военных и гражданских служащих, которые будут заниматься обеспечением работы инфраструктуры и нужд военных, находящихся на передовой. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Для полного освобождения новых территорий необходима консолидация всего российского гражданского общества. На одного воюющего штурмовика должно приходится как минимум 10 солдат и офицеров служб обеспечения, не говоря уже о гражданских вольнонаемных специалистах, которые должны обеспечивать всю инфраструктуру. Необходимо всему российскому обществу сделать шаги, направленные на обеспечения всей группировки. Тогда можно будет говорить о сроках окончания специальной военной операции, о денацификации украинской территории», — сказал Олег Иванников.

По его словам, работа по набору необходимых специалистов уже началась. «На полноценный армейский корпус должно приходится как минимум полк подразделений обеспечения. Пока они не будут набраны из числа резервистов либо контрактников, говорить о полноценной операции достаточно сложно. Поскольку необходимо прикрывать тылы, осуществлять элементарные патрульно-постовые функции, бороться с диверсионно террористическими группами. Глобально операция будет закончена, когда киевский режим потерпит полный экономический и политический крах, покажет свою несостоятельность всему мировому сообществу, и над Киевом будет российский триколор», — объяснил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что военкоматы ведут набор контрактников для участия в СВО. Он будет окончен, когда соберется достаточное количество военнослужащих. В Кремле просят не беспокоится по поводу повесток, так как второй волны мобилизации не запланировано.