В Брянской области стали строить блокпосты для защиты от Украины

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военные, стоп, блокпост, украинские войска
Блокпосты помогут обеспечить безопасность региона, отметил Александр Богомаз Фото:
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В Брянской области началось строительство 17 блокпостов на приграничных территориях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона. <…> Сегодня сам посетил несколько блокпостов, которые уже построены», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что сотрудники УМВД и Росгвардии в ближайшее время заступят на работу на построенные фортификационное сооружения. Богомаз отметил, что возведение блокпоста позволит обеспечить безопасность региона.

В марте ДРГ с территории Украины проникла в Брянскую область. Они обстреляли автомобиль и захватили заложников. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака украинской ДРГ копируют террористические нападения банды Басаева.

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В Брянской области началось строительство 17 блокпостов на приграничных территориях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона. <…> Сегодня сам посетил несколько блокпостов, которые уже построены», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что сотрудники УМВД и Росгвардии в ближайшее время заступят на работу на построенные фортификационное сооружения. Богомаз отметил, что возведение блокпоста позволит обеспечить безопасность региона. В марте ДРГ с территории Украины проникла в Брянскую область. Они обстреляли автомобиль и захватили заложников. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака украинской ДРГ копируют террористические нападения банды Басаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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