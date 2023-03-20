Экс-советник Пентагона: Бахмут станет кладбищем ВСУ из-за принципов Зеленского

20 марта 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский, вопреки советам США, выбрал тактику атаки, считает Дуглас Макгрегор Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бахмут (Артемовск) войдет в историю, как кладбище для украинских военных из-за неправильной тактики президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украина сейчас находится на последнем издыхании. В этом нет никаких сомнений. Мы (США — прим. URA.RU) продолжаем подталкивать их к тому, чтобы они продолжали сражаться», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. По его словам, США предлагали Зеленскому отступить из Бахмута, чтобы перегруппировать новую линию обороны, но президент Украины предпочел игнорировать эти советы в пользу атаки. Полковник добавил, что Зеленский надеется на непосредственную помощь США на поле боя для контрнаступления. «Он вопреки всему надеется, что сможет втянуть нас во все это», — резюмировал он. Ранее ветеран ВС США Дрейвен сравнил Украину с умирающим пациентом, над которым издевается Запад, передает RT. По его словам, Запад уже давно мог бы остановить украинский конфликт, но США не заинтересованы в урегулировании мирными путями. Экс-военный США подробно рассказал про разгром ВСУ у Бахмута. Он поделился мнением, что ВСУ будут вынуждены отступать до Днепра, передает «Царьград».

Бахмут (Артемовск) войдет в историю, как кладбище для украинских военных из-за неправильной тактики президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украина сейчас находится на последнем издыхании. В этом нет никаких сомнений. Мы (США — прим. URA.RU) продолжаем подталкивать их к тому, чтобы они продолжали сражаться», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. По его словам, США предлагали Зеленскому отступить из Бахмута, чтобы перегруппировать новую линию обороны, но президент Украины предпочел игнорировать эти советы в пользу атаки. Полковник добавил, что Зеленский надеется на непосредственную помощь США на поле боя для контрнаступления. «Он вопреки всему надеется, что сможет втянуть нас во все это», — резюмировал он. Ранее ветеран ВС США Дрейвен сравнил Украину с умирающим пациентом, над которым издевается Запад, передает RT. По его словам, Запад уже давно мог бы остановить украинский конфликт, но США не заинтересованы в урегулировании мирными путями. Экс-военный США подробно рассказал про разгром ВСУ у Бахмута. Он поделился мнением, что ВСУ будут вынуждены отступать до Днепра, передает «Царьград».