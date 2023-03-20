The Australian: переговоры Путина и Цзиньпина смогут трансформировать мир

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План, который согласуют лидеры Китая и России, будет соответствовать российским интересам, пишет The Australian Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может иметь трансформирующее влияние на мир и позитивно повлиять на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Australian.

«Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина по поводу мирного урегулирования украинского конфликта трансформируют мир», — говорится в материале газеты. Там добавили, что с высокой долей вероятности мирный план, который выработают по итогам этой встречи, будет во многом отвечать российским интересам. На Западе, в свою очередь, будут наблюдать за этой встречей в надежде увидеть признаки скорого мирного разрешения конфликта на Украине, считают в газете.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Москву 20—22 марта. Лидер Китая в своей собственной статье отметил, что едет в Москву для укрепления дружбы и взаимопонимания КНР и России, передает «Царьград». Владимир Путин приветствует инициативы китайских властей по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал 360.

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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может иметь трансформирующее влияние на мир и позитивно повлиять на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Australian. «Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина по поводу мирного урегулирования украинского конфликта трансформируют мир», — говорится в материале газеты. Там добавили, что с высокой долей вероятности мирный план, который выработают по итогам этой встречи, будет во многом отвечать российским интересам. На Западе, в свою очередь, будут наблюдать за этой встречей в надежде увидеть признаки скорого мирного разрешения конфликта на Украине, считают в газете. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Москву 20—22 марта. Лидер Китая в своей собственной статье отметил, что едет в Москву для укрепления дружбы и взаимопонимания КНР и России, передает «Царьград». Владимир Путин приветствует инициативы китайских властей по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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