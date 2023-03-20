The Australian: переговоры Путина и Цзиньпина смогут трансформировать мир

20 марта 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

План, который согласуют лидеры Китая и России, будет соответствовать российским интересам, пишет The Australian Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может иметь трансформирующее влияние на мир и позитивно повлиять на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Australian. «Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина по поводу мирного урегулирования украинского конфликта трансформируют мир», — говорится в материале газеты . Там добавили, что с высокой долей вероятности мирный план, который выработают по итогам этой встречи, будет во многом отвечать российским интересам. На Западе, в свою очередь, будут наблюдать за этой встречей в надежде увидеть признаки скорого мирного разрешения конфликта на Украине, считают в газете. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Москву 20—22 марта. Лидер Китая в своей собственной статье отметил, что едет в Москву для укрепления дружбы и взаимопонимания КНР и России, передает «Царьград». Владимир Путин приветствует инициативы китайских властей по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал 360.

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может иметь трансформирующее влияние на мир и позитивно повлиять на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Australian. «Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина по поводу мирного урегулирования украинского конфликта трансформируют мир», — говорится в материале газеты. Там добавили, что с высокой долей вероятности мирный план, который выработают по итогам этой встречи, будет во многом отвечать российским интересам. На Западе, в свою очередь, будут наблюдать за этой встречей в надежде увидеть признаки скорого мирного разрешения конфликта на Украине, считают в газете. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Москву 20—22 марта. Лидер Китая в своей собственной статье отметил, что едет в Москву для укрепления дружбы и взаимопонимания КНР и России, передает «Царьград». Владимир Путин приветствует инициативы китайских властей по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал 360.