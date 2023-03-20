Кремль: позиция США препятствует наступлению мира на Украине

20 марта 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

В Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают, что США намерены и дальше затягивать и эскалировать конфликт на Украине. Позиция, которой придерживается Вашингтон, направлена на дельнейшее провоцирование боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Собеза США Джона Кирби. «США действительно придерживаются своей позиции. Она направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений», — отметил Песков. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что призывы к миру президента Путина и председателя Си Цзиньпина недопустимы. Это, по его словам, «ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню» и позволит Путину спланировать новое наступление.

В Кремле считают, что США намерены и дальше затягивать и эскалировать конфликт на Украине. Позиция, которой придерживается Вашингтон, направлена на дельнейшее провоцирование боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Собеза США Джона Кирби. «США действительно придерживаются своей позиции. Она направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений», — отметил Песков. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что призывы к миру президента Путина и председателя Си Цзиньпина недопустимы. Это, по его словам, «ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню» и позволит Путину спланировать новое наступление.