Кремль: позиция США препятствует наступлению мира на Украине

В Кремле считают, что США намерены и дальше затягивать и эскалировать конфликт на Украине. Позиция, которой придерживается Вашингтон, направлена на дельнейшее провоцирование боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Собеза США Джона Кирби.
«США действительно придерживаются своей позиции. Она направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений», — отметил Песков.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что призывы к миру президента Путина и председателя Си Цзиньпина недопустимы. Это, по его словам, «ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню» и позволит Путину спланировать новое наступление.
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