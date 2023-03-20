Кремль: позиция США препятствует наступлению мира на Украине

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают, что США намерены и дальше затягивать и эскалировать конфликт на Украине. Позиция, которой придерживается Вашингтон, направлена на дельнейшее провоцирование боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Собеза США Джона Кирби.

«США действительно придерживаются своей позиции. Она направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений», — отметил Песков.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что призывы к миру президента Путина и председателя Си Цзиньпина недопустимы. Это, по его словам, «ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню» и позволит Путину спланировать новое наступление.

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В Кремле считают, что США намерены и дальше затягивать и эскалировать конфликт на Украине. Позиция, которой придерживается Вашингтон, направлена на дельнейшее провоцирование боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Собеза США Джона Кирби. «США действительно придерживаются своей позиции. Она направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений», — отметил Песков. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что призывы к миру президента Путина и председателя Си Цзиньпина недопустимы. Это, по его словам, «ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню» и позволит Путину спланировать новое наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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