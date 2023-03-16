В Белом доме объяснили, почему перемирие между Россией и Украиной в данный момент невозможно

В Белом доме опасаются, что Россия воспользуется перемирием в военных целях

16 марта 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Джон Кирби объяснил, почему в Вашингтоне выступают против перемирия между двумя странами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перемирие между властями Москвы и Киева на сегодняшний день невозможно, так как первые могут воспользоваться этим для дальнейшего укрепления своих позиций на Украине. Такое мнение высказал представитель Белого дома Джон Кирби. «России бы фактически позволили использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций на Украине, перегруппировать и усилить свои силы… для возобновления атак», — сказал Кирби, комментируя предложенный ранее Пекином план мирного урегулирования на Украине, передает РИА Новости. Он добавил, что такой шаг ознаменовал бы нарушение Россией устава ООН. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия в ближайшие сто лет. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз высказал предположении, что у стран не получилось договориться в 2022 году и разрешить конфликт из-за вмешательств западных стран.

Перемирие между властями Москвы и Киева на сегодняшний день невозможно, так как первые могут воспользоваться этим для дальнейшего укрепления своих позиций на Украине. Такое мнение высказал представитель Белого дома Джон Кирби. «России бы фактически позволили использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций на Украине, перегруппировать и усилить свои силы… для возобновления атак», — сказал Кирби, комментируя предложенный ранее Пекином план мирного урегулирования на Украине, передает РИА Новости. Он добавил, что такой шаг ознаменовал бы нарушение Россией устава ООН. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия и Украина не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия в ближайшие сто лет. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз высказал предположении, что у стран не получилось договориться в 2022 году и разрешить конфликт из-за вмешательств западных стран.