Задержанные в Кургане по делу о взятках росгвардейцы просят отменить им арест

В Курганский областной суд поступили апелляции на изменение меры пресечения от сотрудников Росгвардии, задержанных по подозрению в получении взятки. Информация появилась в картотеке судебной организации.
«Уголовные дела — апелляция. Серебряков Владимир Геннадьевич. Базанов Александр Николаевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводится конкретика зарегистрированных в облсуде дел. В качестве инкриминируемой статьи для подозреваемых указана ст. 290 ч.5 п.а (получение взятки должностным лицом, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Мужчин отправили под стражу на двухмесячный срок в начале марта. Апелляции поступили в областной суд 20 марта. Рассмотрение назначено на 22-е число текущего месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что высокопоставленный сотрудник Росгвардии был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесменов за содействие в сдаче экзаменов частными охранниками. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы и его подчиненного поместили в СИЗО. Еще одного сотрудника центра, подозреваемого в преступлении, оставили на свободе.
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