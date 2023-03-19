19 марта 2023
18 марта 2023

Задержанные в Кургане по делу о взятках росгвардейцы просят отменить им арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, арест, уголовник, решетка, преступник, судебное заседание, наручники, судебное дело
В Кургане росгвардейцы подали апелляцию по отмене ареста Фото:

В Курганский областной суд поступили апелляции на изменение меры пресечения от сотрудников Росгвардии, задержанных по подозрению в получении взятки. Информация появилась в картотеке судебной организации.

«Уголовные дела — апелляция. Серебряков Владимир Геннадьевич. Базанов Александр Николаевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводится конкретика зарегистрированных в облсуде дел. В качестве инкриминируемой статьи для подозреваемых указана ст. 290 ч.5 п.а (получение взятки должностным лицом, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Мужчин отправили под стражу на двухмесячный срок в начале марта. Апелляции поступили в областной суд 20 марта. Рассмотрение назначено на 22-е число текущего месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что высокопоставленный сотрудник Росгвардии был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесменов за содействие в сдаче экзаменов частными охранниками. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы и его подчиненного поместили в СИЗО. Еще одного сотрудника центра, подозреваемого в преступлении, оставили на свободе.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Курганский областной суд поступили апелляции на изменение меры пресечения от сотрудников Росгвардии, задержанных по подозрению в получении взятки. Информация появилась в картотеке судебной организации. «Уголовные дела — апелляция. Серебряков Владимир Геннадьевич. Базанов Александр Николаевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводится конкретика зарегистрированных в облсуде дел. В качестве инкриминируемой статьи для подозреваемых указана ст. 290 ч.5 п.а (получение взятки должностным лицом, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Мужчин отправили под стражу на двухмесячный срок в начале марта. Апелляции поступили в областной суд 20 марта. Рассмотрение назначено на 22-е число текущего месяца. Ранее URA.RU сообщало, что высокопоставленный сотрудник Росгвардии был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесменов за содействие в сдаче экзаменов частными охранниками. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы и его подчиненного поместили в СИЗО. Еще одного сотрудника центра, подозреваемого в преступлении, оставили на свободе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...