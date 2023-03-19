Задержанные в Кургане по делу о взятках росгвардейцы просят отменить им арест

20 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане росгвардейцы подали апелляцию по отмене ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганский областной суд поступили апелляции на изменение меры пресечения от сотрудников Росгвардии, задержанных по подозрению в получении взятки. Информация появилась в картотеке судебной организации. «Уголовные дела — апелляция. Серебряков Владимир Геннадьевич. Базанов Александр Николаевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводится конкретика зарегистрированных в облсуде дел. В качестве инкриминируемой статьи для подозреваемых указана ст. 290 ч.5 п.а (получение взятки должностным лицом, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Мужчин отправили под стражу на двухмесячный срок в начале марта. Апелляции поступили в областной суд 20 марта. Рассмотрение назначено на 22-е число текущего месяца. Ранее URA.RU сообщало, что высокопоставленный сотрудник Росгвардии был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесменов за содействие в сдаче экзаменов частными охранниками. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы и его подчиненного поместили в СИЗО. Еще одного сотрудника центра, подозреваемого в преступлении, оставили на свободе.

В Курганский областной суд поступили апелляции на изменение меры пресечения от сотрудников Росгвардии, задержанных по подозрению в получении взятки. Информация появилась в картотеке судебной организации. «Уголовные дела — апелляция. Серебряков Владимир Геннадьевич. Базанов Александр Николаевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводится конкретика зарегистрированных в облсуде дел. В качестве инкриминируемой статьи для подозреваемых указана ст. 290 ч.5 п.а (получение взятки должностным лицом, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Мужчин отправили под стражу на двухмесячный срок в начале марта. Апелляции поступили в областной суд 20 марта. Рассмотрение назначено на 22-е число текущего месяца. Ранее URA.RU сообщало, что высокопоставленный сотрудник Росгвардии был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесменов за содействие в сдаче экзаменов частными охранниками. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы и его подчиненного поместили в СИЗО. Еще одного сотрудника центра, подозреваемого в преступлении, оставили на свободе.