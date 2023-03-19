В Кургане по делу о взятках в Росгвардии появился фигурант-бизнесмен

В Кургане допросят директора ЧОО по делу о взятках в Росгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Директор одной из крупных частных охранных организаций (ЧОО) в Кургане становится фигурантом дела о взятках в управлении Росгвардии. Мужчину называют «решальщиком» в вопросах по сдаче экзаменов охранниками. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры среди бизнесменов, занимающихся охранным делом.

«Группа инспекторов центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Росгвардии работала в сговоре с директором одного из крупных ЧОО по фамилии З., который и был так называемым „решальщиком“. То есть люди, желавшие сдать экзамен положительно, шли именно к нему, и З. договаривался с инспекторами», — рассказали источники.

Они также уточнили, что инспекторы под руководством одного из арестованных сотрудников Росгвардии придумали целую схему сдачи экзаменов. Сисадмин через специальную программу ставил охранникам положительные оценки при сдаче тестов. Таким образом лоббировались интересы определенной группы компаний.

Предприниматели из ЧОО отметили, что после арестов подозреваемых они надеются на установление равных условий ведения бизнеса. «Мы уже видим изменения. Оценка знаний охранников осуществляется объективно и на пересдачу отправляются те, кто действительно не отвечают требованиям, вне зависимости от того, на какой ЧОО они работают», — говорят источники.

В пресс-службы областных СУ СК и Рогвардии направлены запросы. Силовики информацию пока не комментируют.

Ранее URA.RU писало, что после обысков в Росгвардиии был арестован подполковник, замглавы отдела ЛРР Владимир Серебряков. Его подозревают в получении взятки.