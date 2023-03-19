Участник спецоперации поблагодарил пермских школьников за окопные свечи

20 марта 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Военнослужащий поблагодарил детей за поддержку бойцов, принимающих участие в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский военнослужащий встретился с учащимися сылвенской школы. Ребята изготавливали окопные свечи, которые затем передавали бойцам в зону проведения спецоперации. Одна из таких свечей помогла солдатам согреться в холодное время и приготовить еду в блиндаже. Боец поблагодарил школьников за помощь, которую они оказали земляку, сообщает глава Пермского района Владимир Цветов на своей странице в Telegram. «Ребята из 8 „В“ класса сылвенской школы сделали окопные свечи, одна из которых по счастливой случайности попала в блиндаж к нашему земляку Алексею и его товарищу. Благодаря теплу сердец и заботе учеников 8 „В“ ребята на передовой смогли просушить блиндаж, приготовить еду и согреться. Сегодня солдат приехал поблагодарить детей, родителей и педагогов», — написал Цветов, отметив, что испытывает гордость за учеников. URA.RU рассказывало, что в Александровском округе жители собирают пустые консервные банки, которые используются для производства окопных свечей. Такие свечи помогают бойцам согреться, высушить одежду и приготовить пищу.

Пермский военнослужащий встретился с учащимися сылвенской школы. Ребята изготавливали окопные свечи, которые затем передавали бойцам в зону проведения спецоперации. Одна из таких свечей помогла солдатам согреться в холодное время и приготовить еду в блиндаже. Боец поблагодарил школьников за помощь, которую они оказали земляку, сообщает глава Пермского района Владимир Цветов на своей странице в Telegram. «Ребята из 8 „В“ класса сылвенской школы сделали окопные свечи, одна из которых по счастливой случайности попала в блиндаж к нашему земляку Алексею и его товарищу. Благодаря теплу сердец и заботе учеников 8 „В“ ребята на передовой смогли просушить блиндаж, приготовить еду и согреться. Сегодня солдат приехал поблагодарить детей, родителей и педагогов», — написал Цветов, отметив, что испытывает гордость за учеников. URA.RU рассказывало, что в Александровском округе жители собирают пустые консервные банки, которые используются для производства окопных свечей. Такие свечи помогают бойцам согреться, высушить одежду и приготовить пищу.