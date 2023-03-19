19 марта 2023
18 марта 2023

Участник спецоперации поблагодарил пермских школьников за окопные свечи

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Военнослужащий поблагодарил детей за поддержку бойцов, принимающих участие в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермский военнослужащий встретился с учащимися сылвенской школы. Ребята изготавливали окопные свечи, которые затем передавали бойцам в зону проведения спецоперации. Одна из таких свечей помогла солдатам согреться в холодное время и приготовить еду в блиндаже. Боец поблагодарил школьников за помощь, которую они оказали земляку, сообщает глава Пермского района Владимир Цветов на своей странице в Telegram.

«Ребята из 8 „В“ класса сылвенской школы сделали окопные свечи, одна из которых по счастливой случайности попала в блиндаж к нашему земляку Алексею и его товарищу. Благодаря теплу сердец и заботе учеников 8 „В“ ребята на передовой смогли просушить блиндаж, приготовить еду и согреться. Сегодня солдат приехал поблагодарить детей, родителей и педагогов», — написал Цветов, отметив, что испытывает гордость за учеников.

URA.RU рассказывало, что в Александровском округе жители собирают пустые консервные банки, которые используются для производства окопных свечей. Такие свечи помогают бойцам согреться, высушить одежду и приготовить пищу.

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Пермский военнослужащий встретился с учащимися сылвенской школы. Ребята изготавливали окопные свечи, которые затем передавали бойцам в зону проведения спецоперации. Одна из таких свечей помогла солдатам согреться в холодное время и приготовить еду в блиндаже. Боец поблагодарил школьников за помощь, которую они оказали земляку, сообщает глава Пермского района Владимир Цветов на своей странице в Telegram. «Ребята из 8 „В“ класса сылвенской школы сделали окопные свечи, одна из которых по счастливой случайности попала в блиндаж к нашему земляку Алексею и его товарищу. Благодаря теплу сердец и заботе учеников 8 „В“ ребята на передовой смогли просушить блиндаж, приготовить еду и согреться. Сегодня солдат приехал поблагодарить детей, родителей и педагогов», — написал Цветов, отметив, что испытывает гордость за учеников. URA.RU рассказывало, что в Александровском округе жители собирают пустые консервные банки, которые используются для производства окопных свечей. Такие свечи помогают бойцам согреться, высушить одежду и приготовить пищу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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