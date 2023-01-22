В магазинах пермского города собирают комплектующие для окопных свечей

23 января 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Банки не надо выбрасывать в мусор — они пригодятся бойцам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Александровском округе Пермского края в сетевых магазинах установили коробки для сбора пустых консервных банок, которые используются для производства окопных свечей. Ранее местная жительница Любовь Толокнова просила горожан помочь с комплектующими для горелок, чтобы отправить их бойцам в зону спецоперации, и теперь их собирают по всему округу, говорит она. «Во всех „Пятерочках“, „Магнитах“ стоят коробки для пустых баночек. А еще в „Монетке“, „Универмаге“, магазине „Стройматериалы“. До конца января сделаем, богаст, еще столько горелок, сколько будет баночек», — написала Толокнова с соцсетях. По ее словам, партия свечей отправится в зону СВО уже в начале февраля. Ранее URA.RU рассказывало, что Любовь Толокнова изготовила уже сотни окопных свечей, которые согревают бойцов, помогают им высушить одежду и приготовить чай. Военные рассказывали, что трех таких свечей хватает, чтобы всю ночь отапливать помещение на четырех человек. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в феврале 2022 года. Эту меру он назвал вынужденной. Цель операции — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, отмечал российский лидер.

В Александровском округе Пермского края в сетевых магазинах установили коробки для сбора пустых консервных банок, которые используются для производства окопных свечей. Ранее местная жительница Любовь Толокнова просила горожан помочь с комплектующими для горелок, чтобы отправить их бойцам в зону спецоперации, и теперь их собирают по всему округу, говорит она. «Во всех „Пятерочках“, „Магнитах“ стоят коробки для пустых баночек. А еще в „Монетке“, „Универмаге“, магазине „Стройматериалы“. До конца января сделаем, богаст, еще столько горелок, сколько будет баночек», — написала Толокнова с соцсетях. По ее словам, партия свечей отправится в зону СВО уже в начале февраля. Ранее URA.RU рассказывало, что Любовь Толокнова изготовила уже сотни окопных свечей, которые согревают бойцов, помогают им высушить одежду и приготовить чай. Военные рассказывали, что трех таких свечей хватает, чтобы всю ночь отапливать помещение на четырех человек. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в феврале 2022 года. Эту меру он назвал вынужденной. Цель операции — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, отмечал российский лидер.