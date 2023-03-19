Профсоюз Wildberries в Челябинске готовит заявление в прокуратуру

Профсоюз работников маркетплейса Wildberries в Челябинской области готовит исковое заявление на работодателя. Об этом URA.RU сообщили в федерации профсоюзов региона.
«Профсоюз сотрудников Wildberries в Челябинской области начал свою работу. При поддержке федерации профсоюзов готовится заявление в прокуратуру — оно будет основано на многочисленных жалобах работников сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.
Сейчас работникам предлагают рассказать о накопившихся претензиях к работодателю. Все жалобы будут учтены при составлении иска. Помимо чата для работников интернет-магазина и анонимной анкеты поделиться проблемами с начальством сотрудники могут по горячей линии.
О создании профсоюза Wildberries сообщили на прошлой неделе. Этому предшествовали забастовки работников маркетплейса по всей стране. Основанием для протестов послужило введение новой системы штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. С созданием профсоюза работники смогут эффективнее бороться за свои права.
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