19 марта 2023

Профсоюз Wildberries в Челябинске готовит заявление в прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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В заявлении сотрудники хотят указать на все неправомерные действия работодателя Фото:
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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Профсоюз работников маркетплейса Wildberries в Челябинской области готовит исковое заявление на работодателя. Об этом URA.RU сообщили в федерации профсоюзов региона.

«Профсоюз сотрудников Wildberries в Челябинской области начал свою работу. При поддержке федерации профсоюзов готовится заявление в прокуратуру — оно будет основано на многочисленных жалобах работников сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.

Сейчас работникам предлагают рассказать о накопившихся претензиях к работодателю. Все жалобы будут учтены при составлении иска. Помимо чата для работников интернет-магазина и анонимной анкеты поделиться проблемами с начальством сотрудники могут по горячей линии.

О создании профсоюза Wildberries сообщили на прошлой неделе. Этому предшествовали забастовки работников маркетплейса по всей стране. Основанием для протестов послужило введение новой системы штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. С созданием профсоюза работники смогут эффективнее бороться за свои права.

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Профсоюз работников маркетплейса Wildberries в Челябинской области готовит исковое заявление на работодателя. Об этом URA.RU сообщили в федерации профсоюзов региона. «Профсоюз сотрудников Wildberries в Челябинской области начал свою работу. При поддержке федерации профсоюзов готовится заявление в прокуратуру — оно будет основано на многочисленных жалобах работников сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. Сейчас работникам предлагают рассказать о накопившихся претензиях к работодателю. Все жалобы будут учтены при составлении иска. Помимо чата для работников интернет-магазина и анонимной анкеты поделиться проблемами с начальством сотрудники могут по горячей линии. О создании профсоюза Wildberries сообщили на прошлой неделе. Этому предшествовали забастовки работников маркетплейса по всей стране. Основанием для протестов послужило введение новой системы штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. С созданием профсоюза работники смогут эффективнее бороться за свои права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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