Профсоюз Wildberries в Челябинске готовит заявление в прокуратуру

20 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

В заявлении сотрудники хотят указать на все неправомерные действия работодателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Профсоюз работников маркетплейса Wildberries в Челябинской области готовит исковое заявление на работодателя. Об этом URA.RU сообщили в федерации профсоюзов региона. «Профсоюз сотрудников Wildberries в Челябинской области начал свою работу. При поддержке федерации профсоюзов готовится заявление в прокуратуру — оно будет основано на многочисленных жалобах работников сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. Сейчас работникам предлагают рассказать о накопившихся претензиях к работодателю. Все жалобы будут учтены при составлении иска. Помимо чата для работников интернет-магазина и анонимной анкеты поделиться проблемами с начальством сотрудники могут по горячей линии. О создании профсоюза Wildberries сообщили на прошлой неделе. Этому предшествовали забастовки работников маркетплейса по всей стране. Основанием для протестов послужило введение новой системы штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. С созданием профсоюза работники смогут эффективнее бороться за свои права.

Профсоюз работников маркетплейса Wildberries в Челябинской области готовит исковое заявление на работодателя. Об этом URA.RU сообщили в федерации профсоюзов региона. «Профсоюз сотрудников Wildberries в Челябинской области начал свою работу. При поддержке федерации профсоюзов готовится заявление в прокуратуру — оно будет основано на многочисленных жалобах работников сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. Сейчас работникам предлагают рассказать о накопившихся претензиях к работодателю. Все жалобы будут учтены при составлении иска. Помимо чата для работников интернет-магазина и анонимной анкеты поделиться проблемами с начальством сотрудники могут по горячей линии. О создании профсоюза Wildberries сообщили на прошлой неделе. Этому предшествовали забастовки работников маркетплейса по всей стране. Основанием для протестов послужило введение новой системы штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. С созданием профсоюза работники смогут эффективнее бороться за свои права.