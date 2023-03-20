SHOT: спасатели нашли тело основателя Cream Soda Свиргунова

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МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, снег, снегоход, зима, шершневское водохранилище
Спасатели ищут еще двоих человек Фото:

Спасатели обнаружили тело основателя поп-группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Дима Нова), который провалился под лед. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Предварительно, тело основателя группы Cream Soda Димы Свиргунова обнаружено в Волге, сообщает наш источник», — передает telegram-канал SHOT. «Комсомольская правда» сообщает, что тело Свиргунова вытащили, а его брата Романа и друга еще ищут спасатели. По информации «Ленты ру», тело Дмитрия опознала родственница.

Ранее представители Cream Soda рассказали, что Свиргунов гулял по реке Волга в селе Диево-Городище Ярославской области и провалился под лед. Его считали пропавшим без вести. Всего под лед провалились пять человек. Двоих удалось спасти, но затем один из них погиб.

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Спасатели обнаружили тело основателя поп-группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Дима Нова), который провалился под лед. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Предварительно, тело основателя группы Cream Soda Димы Свиргунова обнаружено в Волге, сообщает наш источник», — передает telegram-канал SHOT. «Комсомольская правда» сообщает, что тело Свиргунова вытащили, а его брата Романа и друга еще ищут спасатели. По информации «Ленты ру», тело Дмитрия опознала родственница. Ранее представители Cream Soda рассказали, что Свиргунов гулял по реке Волга в селе Диево-Городище Ярославской области и провалился под лед. Его считали пропавшим без вести. Всего под лед провалились пять человек. Двоих удалось спасти, но затем один из них погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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