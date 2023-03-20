Политолог: Путин и Цзиньпин примут сенсационные решения

20 марта 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина может стать концом старого миропорядка, заявила Анна Ширинкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Встреча лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина еще не состоялась, но уже успела породить немало обсуждений. Об этом заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина. По ее словам, переговоры двух лидеров могут стать «концом старого миропорядка». «И все это под лозунгами „дружбы“, „братства“, „доверия“. Можно точно сказать, что это будет что-то вроде „сверки часов“, но, вполне возможно, что и часов бомбы под старым миропорядком», — заявила Анна Ширинкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом политолог подчеркнула, что даже если в ходе встречи будут приняты какие-то ключевые решения, они вряд ли будут преданы огласке. Она также отметила, что в визите Си в Москву на фоне обострившейся геополитической борьбы есть некий символизм. Ранее стало известно, что глава КНР прибыл в Москву. Во время визита в российскую столицу Си Цзиньпин сказал, что после его прибытия в Россию отношения двух стран выйдут на новый уровень. По словам политолога Сергея Маркова, Москва и Пекин сотрудничают, чтобы оказывать сопротивление гегемонии США.

Встреча лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина еще не состоялась, но уже успела породить немало обсуждений. Об этом заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина. По ее словам, переговоры двух лидеров могут стать «концом старого миропорядка». «И все это под лозунгами „дружбы“, „братства“, „доверия“. Можно точно сказать, что это будет что-то вроде „сверки часов“, но, вполне возможно, что и часов бомбы под старым миропорядком», — заявила Анна Ширинкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом политолог подчеркнула, что даже если в ходе встречи будут приняты какие-то ключевые решения, они вряд ли будут преданы огласке. Она также отметила, что в визите Си в Москву на фоне обострившейся геополитической борьбы есть некий символизм. Ранее стало известно, что глава КНР прибыл в Москву. Во время визита в российскую столицу Си Цзиньпин сказал, что после его прибытия в Россию отношения двух стран выйдут на новый уровень. По словам политолога Сергея Маркова, Москва и Пекин сотрудничают, чтобы оказывать сопротивление гегемонии США.