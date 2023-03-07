Военный аналитик назвал, в каком виде оружия США проигрывает России

Военный аналитик Михайлов: Россия обошла США в ПВО и гиперзвуковом оружии

08 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россия начала производить гиперзвуковое оружие в 2018 году, напомнил Александр Михайлов Фото: Сергей Русанов © URA.RU США проигрывает России в производстве гиперзвуковых ракет и систем ПВО и ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Первое направление — гиперзвуковое. Эти средства доставки первыми были изобретены русскими, испытаны, поставлены на вооружение еще в 2018 году. Пять лет как военные РФ удачно используют их в театре военных действий и в ходе СВО. Гиперзвуковые ракеты воздушного базирования, идут испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования „Циркон“. Причем скоро он получит свой сухопутный компонент. Гиперзвуковая ракета до 1000 км преодолевает любую противоракетную оборону имеющегося противника. Ничего не берет у американцев скорость в девять махов. Второе направление — это система ПВО и ПРО. Американцы довольно серьезно отстали в их создании», — объяснил Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что США никогда не вкладывались в зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности. «Они изначально не вкладывались в систему малой дальности, типа наших „Тор-М2“, которые сейчас являются лучшими ЗРК в мире. Они больше развивали зенитные ракетные комплексы средней дальности. Их типы систем — NASAMS, Patriot. У американцев есть комплексы большой дальности Aegis морского базирования, есть атмосферного перехвата сухопутного базирования, но это все системы, которые при отсутствии комплексов малой дальности, при слабой составляющей комплекса большой дальности, нужно выстраивать в очень сложную, глубоко эшелонированную оборону», — добавил Михайлов. По словам собеседника агентства, США много лет не уделяют должного внимания развитию своего военно-промышленного комплекса. «С 60-тых -70-х годов они навязывали всему миру моду на американское оружие, на тренды. У них был очень развит оборонно-промышленный комплекс. В годы „холодной войны“ американцы тратили на вооружение от 5 до 7% ВВП. Это очень большая цифра. Сейчас он составляет примерно 3,5%. Американцы пытались сосредоточиться на борьбе с неким международным терроризмом. Все больше бюджетных денег шло на, например, глобальное космическое ПРО, создание новых орбитальных группировок. В это время России начала возвращать свои военно-технические возможности. Ближайшие стратегические партнеры РФ, а это Китай, Индия, другие государства, стали также развивать свои оборонно-промышленные комплексы», — отметил он. Ранее американский военный журналист Майкл Гордон заявил, что США не смогут противостоять России и Китаю из-за сильного отставания в разработке вооружений. Обеспечить технологическое преимущество штаты смогут только к 2030 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США проигрывает России в производстве гиперзвуковых ракет и систем ПВО и ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Первое направление — гиперзвуковое. Эти средства доставки первыми были изобретены русскими, испытаны, поставлены на вооружение еще в 2018 году. Пять лет как военные РФ удачно используют их в театре военных действий и в ходе СВО. Гиперзвуковые ракеты воздушного базирования, идут испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования „Циркон“. Причем скоро он получит свой сухопутный компонент. Гиперзвуковая ракета до 1000 км преодолевает любую противоракетную оборону имеющегося противника. Ничего не берет у американцев скорость в девять махов. Второе направление — это система ПВО и ПРО. Американцы довольно серьезно отстали в их создании», — объяснил Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что США никогда не вкладывались в зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности. «Они изначально не вкладывались в систему малой дальности, типа наших „Тор-М2“, которые сейчас являются лучшими ЗРК в мире. Они больше развивали зенитные ракетные комплексы средней дальности. Их типы систем — NASAMS, Patriot. У американцев есть комплексы большой дальности Aegis морского базирования, есть атмосферного перехвата сухопутного базирования, но это все системы, которые при отсутствии комплексов малой дальности, при слабой составляющей комплекса большой дальности, нужно выстраивать в очень сложную, глубоко эшелонированную оборону», — добавил Михайлов. По словам собеседника агентства, США много лет не уделяют должного внимания развитию своего военно-промышленного комплекса. «С 60-тых -70-х годов они навязывали всему миру моду на американское оружие, на тренды. У них был очень развит оборонно-промышленный комплекс. В годы „холодной войны“ американцы тратили на вооружение от 5 до 7% ВВП. Это очень большая цифра. Сейчас он составляет примерно 3,5%. Американцы пытались сосредоточиться на борьбе с неким международным терроризмом. Все больше бюджетных денег шло на, например, глобальное космическое ПРО, создание новых орбитальных группировок. В это время России начала возвращать свои военно-технические возможности. Ближайшие стратегические партнеры РФ, а это Китай, Индия, другие государства, стали также развивать свои оборонно-промышленные комплексы», — отметил он. Ранее американский военный журналист Майкл Гордон заявил, что США не смогут противостоять России и Китаю из-за сильного отставания в разработке вооружений. Обеспечить технологическое преимущество штаты смогут только к 2030 году.