Военкоры сообщили о применении бойцами РФ новой тактики для прорыва в Бахмуте 20 марта 2023 в 22:07 Размер текста - 17 + Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ с помощью артиллерии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия использует тактику «огневого вала», чтобы прорвать оборону ВСУ в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщили военные корреспонденты. «ЧВК обрушили на ВСУ „огневой вал“ в боях за Бахмут. Украинские боевики публикуют видео и сообщают, что российские войска активно применяют эту тактику для прорыва обороны ВСУ», — сообщают военкоры в telegram-канале « Военкоры русской весны ». Тактика «огневой вал» предполагает создание и поддержание сплошной линии огневой завесы из артиллерийских снарядов. Этот прием используется при огневой поддержке наступающих войск. Тактика осложняет противнику видимость и возможности для маневрирования. Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили около 70% Бахмута. Украина готовит «грандиозное сражение» на этом направлении, отмечал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать город. Бахмут войдет в историю как кладбище для ВСУ из-за неправильной тактики Зеленского, сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Российская армия использует тактику «огневого вала», чтобы прорвать оборону ВСУ в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщили военные корреспонденты. «ЧВК обрушили на ВСУ „огневой вал“ в боях за Бахмут. Украинские боевики публикуют видео и сообщают, что российские войска активно применяют эту тактику для прорыва обороны ВСУ», — сообщают военкоры в telegram-канале «Военкоры русской весны». Тактика «огневой вал» предполагает создание и поддержание сплошной линии огневой завесы из артиллерийских снарядов. Этот прием используется при огневой поддержке наступающих войск. Тактика осложняет противнику видимость и возможности для маневрирования. Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили около 70% Бахмута. Украина готовит «грандиозное сражение» на этом направлении, отмечал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать город. Бахмут войдет в историю как кладбище для ВСУ из-за неправильной тактики Зеленского, сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям