Военкоры сообщили о применении бойцами РФ новой тактики для прорыва в Бахмуте

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Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ с помощью артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия использует тактику «огневого вала», чтобы прорвать оборону ВСУ в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщили военные корреспонденты.

«ЧВК обрушили на ВСУ „огневой вал“ в боях за Бахмут. Украинские боевики публикуют видео и сообщают, что российские войска активно применяют эту тактику для прорыва обороны ВСУ», — сообщают военкоры в telegram-канале «Военкоры русской весны».

Тактика «огневой вал» предполагает создание и поддержание сплошной линии огневой завесы из артиллерийских снарядов. Этот прием используется при огневой поддержке наступающих войск. Тактика осложняет противнику видимость и возможности для маневрирования.

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили около 70% Бахмута. Украина готовит «грандиозное сражение» на этом направлении, отмечал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать город. Бахмут войдет в историю как кладбище для ВСУ из-за неправильной тактики Зеленского, сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Российская армия использует тактику «огневого вала», чтобы прорвать оборону ВСУ в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщили военные корреспонденты. «ЧВК обрушили на ВСУ „огневой вал“ в боях за Бахмут. Украинские боевики публикуют видео и сообщают, что российские войска активно применяют эту тактику для прорыва обороны ВСУ», — сообщают военкоры в telegram-канале «Военкоры русской весны». Тактика «огневой вал» предполагает создание и поддержание сплошной линии огневой завесы из артиллерийских снарядов. Этот прием используется при огневой поддержке наступающих войск. Тактика осложняет противнику видимость и возможности для маневрирования. Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили около 70% Бахмута. Украина готовит «грандиозное сражение» на этом направлении, отмечал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Президент Украины Владимир Зеленский отказался сдавать город. Бахмут войдет в историю как кладбище для ВСУ из-за неправильной тактики Зеленского, сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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