Финляндия поделилась планами закупать российский газ «долгие годы»

21 марта 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Финская Gasum заявила о планах закупать российский газ, согласно заключенному контракту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Финская государственная энергокомпания Gasum Oy намерена продолжать поставки российского газа, несмотря на топливное эмбарго в отношении РФ. Газ продолжается закупаться во исполнении обязательств долгосрочного контракта с российским «Газпром», поясняют представители Gasum Oy. «Финны до 2022 года заключили долгосрочный договор о поставках с российской компанией „Газпром Экспорт“. Этот контракт будет в силе еще долгие годы, сообщил Gasum журналистам. Компания объясняет это тем, что долгосрочный контракт с РФ обязывает ее в любом случае оплачивать поставки. Покупаемый финнами газ поступает с завода в Высоцке под Выборгом», — сообщает финское Yle , со ссылкой на представителей энергокомпании. Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд в Стокгольме вынес решение о штрафе в пользу «Газпром», наложенном на финскую компанию. За неисполнение обязательств Gasum Oy должна выплатить «Газпром экспорт» 300 миллионов евро.

Финская государственная энергокомпания Gasum Oy намерена продолжать поставки российского газа, несмотря на топливное эмбарго в отношении РФ. Газ продолжается закупаться во исполнении обязательств долгосрочного контракта с российским «Газпром», поясняют представители Gasum Oy. «Финны до 2022 года заключили долгосрочный договор о поставках с российской компанией „Газпром Экспорт“. Этот контракт будет в силе еще долгие годы, сообщил Gasum журналистам. Компания объясняет это тем, что долгосрочный контракт с РФ обязывает ее в любом случае оплачивать поставки. Покупаемый финнами газ поступает с завода в Высоцке под Выборгом», — сообщает финское Yle, со ссылкой на представителей энергокомпании. Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд в Стокгольме вынес решение о штрафе в пользу «Газпром», наложенном на финскую компанию. За неисполнение обязательств Gasum Oy должна выплатить «Газпром экспорт» 300 миллионов евро.