Финляндия поделилась планами закупать российский газ «долгие годы»

Финская государственная энергокомпания Gasum Oy намерена продолжать поставки российского газа, несмотря на топливное эмбарго в отношении РФ. Газ продолжается закупаться во исполнении обязательств долгосрочного контракта с российским «Газпром», поясняют представители Gasum Oy.
«Финны до 2022 года заключили долгосрочный договор о поставках с российской компанией „Газпром Экспорт“. Этот контракт будет в силе еще долгие годы, сообщил Gasum журналистам. Компания объясняет это тем, что долгосрочный контракт с РФ обязывает ее в любом случае оплачивать поставки. Покупаемый финнами газ поступает с завода в Высоцке под Выборгом», — сообщает финское
Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд в Стокгольме вынес решение о штрафе в пользу «Газпром», наложенном на финскую компанию. За неисполнение обязательств Gasum Oy должна выплатить «Газпром экспорт» 300 миллионов евро.
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