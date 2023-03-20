20 марта 2023

Финляндия поделилась планами закупать российский газ «долгие годы»

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Финская Gasum заявила о планах закупать российский газ, согласно заключенному контракту Фото:
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Финская государственная энергокомпания Gasum Oy намерена продолжать поставки российского газа, несмотря на топливное эмбарго в отношении РФ. Газ продолжается закупаться во исполнении обязательств долгосрочного контракта с российским «Газпром», поясняют представители Gasum Oy.

«Финны до 2022 года заключили долгосрочный договор о поставках с российской компанией „Газпром Экспорт“. Этот контракт будет в силе еще долгие годы, сообщил Gasum журналистам. Компания объясняет это тем, что долгосрочный контракт с РФ обязывает ее в любом случае оплачивать поставки. Покупаемый финнами газ поступает с завода в Высоцке под Выборгом», — сообщает финское Yle, со ссылкой на представителей энергокомпании.

Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд в Стокгольме вынес решение о штрафе в пользу «Газпром», наложенном на финскую компанию. За неисполнение обязательств Gasum Oy должна выплатить «Газпром экспорт» 300 миллионов евро.

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Финская государственная энергокомпания Gasum Oy намерена продолжать поставки российского газа, несмотря на топливное эмбарго в отношении РФ. Газ продолжается закупаться во исполнении обязательств долгосрочного контракта с российским «Газпром», поясняют представители Gasum Oy. «Финны до 2022 года заключили долгосрочный договор о поставках с российской компанией „Газпром Экспорт“. Этот контракт будет в силе еще долгие годы, сообщил Gasum журналистам. Компания объясняет это тем, что долгосрочный контракт с РФ обязывает ее в любом случае оплачивать поставки. Покупаемый финнами газ поступает с завода в Высоцке под Выборгом», — сообщает финское Yle, со ссылкой на представителей энергокомпании. Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд в Стокгольме вынес решение о штрафе в пользу «Газпром», наложенном на финскую компанию. За неисполнение обязательств Gasum Oy должна выплатить «Газпром экспорт» 300 миллионов евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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