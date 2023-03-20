Бизнесмен избавляется от нефтебазы в Курганской области

21 марта 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Зауральскую нефтебазу оценили в почти 40 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтебаза, расположенная не территории Курганской области, выставлена на продажу. Собственник оценил производство почти в 40 млн рублей, указано в объявлении. «Продаем нефтебазу в Курганской области. Земельный участок: 3,0 га. Имеется ЖД-подъезд на 4 вагона. Цена: 35 990 000 рублей», — написано на портале «Нефтьрегион». Новому владельцу достанутся административное здания, сооружения и хозпостройки. Оперативно связаться с продавцом, чтобы выяснить причины продажи, корреспонденту URA.RU не удалось. Собственнику направлен письменный запрос. О том, что в Кургане продается действующая нефтебаза по улице Омская, URA.RU писало ранее. Бизнес тогда оценили в 15,5 млн рублей.

Нефтебаза, расположенная не территории Курганской области, выставлена на продажу. Собственник оценил производство почти в 40 млн рублей, указано в объявлении. «Продаем нефтебазу в Курганской области. Земельный участок: 3,0 га. Имеется ЖД-подъезд на 4 вагона. Цена: 35 990 000 рублей», — написано на портале «Нефтьрегион». Новому владельцу достанутся административное здания, сооружения и хозпостройки. Оперативно связаться с продавцом, чтобы выяснить причины продажи, корреспонденту URA.RU не удалось. Собственнику направлен письменный запрос. О том, что в Кургане продается действующая нефтебаза по улице Омская, URA.RU писало ранее. Бизнес тогда оценили в 15,5 млн рублей.