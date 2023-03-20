20 марта 2023
19 марта 2023

Бизнесмен избавляется от нефтебазы в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, нефть, табличка
Зауральскую нефтебазу оценили в почти 40 млн рублей Фото:

Нефтебаза, расположенная не территории Курганской области, выставлена на продажу. Собственник оценил производство почти в 40 млн рублей, указано в объявлении.

«Продаем нефтебазу в Курганской области. Земельный участок: 3,0 га. Имеется ЖД-подъезд на 4 вагона. Цена: 35 990 000 рублей», — написано на портале «Нефтьрегион».

Новому владельцу достанутся административное здания, сооружения и хозпостройки. Оперативно связаться с продавцом, чтобы выяснить причины продажи, корреспонденту URA.RU не удалось. Собственнику направлен письменный запрос.

О том, что в Кургане продается действующая нефтебаза по улице Омская, URA.RU писало ранее. Бизнес тогда оценили в 15,5 млн рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Нефтебаза, расположенная не территории Курганской области, выставлена на продажу. Собственник оценил производство почти в 40 млн рублей, указано в объявлении. «Продаем нефтебазу в Курганской области. Земельный участок: 3,0 га. Имеется ЖД-подъезд на 4 вагона. Цена: 35 990 000 рублей», — написано на портале «Нефтьрегион». Новому владельцу достанутся административное здания, сооружения и хозпостройки. Оперативно связаться с продавцом, чтобы выяснить причины продажи, корреспонденту URA.RU не удалось. Собственнику направлен письменный запрос. О том, что в Кургане продается действующая нефтебаза по улице Омская, URA.RU писало ранее. Бизнес тогда оценили в 15,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...