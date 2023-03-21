Иран надеется получить огромные объемы нефти и газа из России

Иранские власти надеются в этом году на огромные объемы поставок нефти и газа из России. Об этом рассказал министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
«В этом году мы будем свидетелями огромных объемов поставок нефти и газа между Россией и Ираном», — передает слова Хандузи РИА Новости. Он добавил, что ранее ряд стран, окружавших Иран географически, приняли ряд решений, которые вызвали замедление поставок энергоресурсов между двумя странами. Теперь этот вопрос решен, и в Иране с оптимизмом смотрят на будущее взаимодействие с Россией, заключил Хандузи.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси будущие совместные инфраструктурные проекты. Также с рабочей встречей Иран посетила делегация «Газпрома» для обсуждения взаимодействия в сфере энергетики, передает RT.
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