Пермский оборонный завод продал земли на берегу Камы

ПАО «Мотовилихинские заводы» продало почти 3 га земли в Перми, где находится база отдыха

«Мотовилиха» избавляется от имущества Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми ПАО «Мотовилихинские заводы» продало на торгах почти 3 га земли на берегу Камы. Несмотря на то, что участок предназначен для размещения промышленных и складских объектов, сейчас здесь находится база отдыха «Пески», пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ Андрей Берсенев сообщил о продаже на торгах крупного земельного участка, расположенного на берегу Камы. Участок 2,9 га на берегу Камы предназначен для размещения промышленных и складских объектов II класса вредности. По данным публичной кадастровой карты, на территории этого участка и находится база „Пески“», — пишет издание.

Покупателем земли стала индивидуальный предприниматель Алена Ильюшина. Она предложила за участок 19,2 млн рублей, хотя первоначально предприятие хотело выручить за него 31,5 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что имущество «Мотовилихинских заводов» было выставлено на торги. Начальная цена лота составила 8,316 млрд рублей. Предприятие находится под санкциями Запада.