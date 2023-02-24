Канада ввела санкции против пермского оборонного завода

Канадские санкции затронули пермское машиностроительное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы». Обновленный список опубликовало канадское правительство.
«Российская машиностроительная компания „Мотовилихинские заводы“. Специализируется на машиностроении и металлургии», — указано в санкционном списке на сайте МИД Канады.
Пермский машиностроительный завод попал под санкции Евросоюза в конце прошлого года. Вместе с ним в девятый пакет санкций ЕС также вошла пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы». Канада уже расширяла свои санкционные списки в отношении российских производителей в августе 2022 года. Тогда в них попал пермский завод «Машиностроитель».
В день годовщины спецоперации стало известно, что правительство Канады включило депутата Госдумы от Пермского края Дмитрия Скриванова в новый санкционный список. Всего в обновленном документе значатся 129 физических и 63 юридических лица из России. Санкционное давление усилилось на РФ после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Российские военнослужащие приступили к выполнению задач по защите мирного населения Донбасса 24 февраля 2022 года.
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