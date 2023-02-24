Канада ввела санкции против пермского оборонного завода

25 февраля 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Оборонное предприятие Перми включено в санкционный список Канады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канадские санкции затронули пермское машиностроительное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы». Обновленный список опубликовало канадское правительство. «Российская машиностроительная компания „Мотовилихинские заводы“. Специализируется на машиностроении и металлургии», — указано в санкционном списке на сайте МИД Канады. Пермский машиностроительный завод попал под санкции Евросоюза в конце прошлого года. Вместе с ним в девятый пакет санкций ЕС также вошла пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы». Канада уже расширяла свои санкционные списки в отношении российских производителей в августе 2022 года. Тогда в них попал пермский завод «Машиностроитель». В день годовщины спецоперации стало известно, что правительство Канады включило депутата Госдумы от Пермского края Дмитрия Скриванова в новый санкционный список. Всего в обновленном документе значатся 129 физических и 63 юридических лица из России. Санкционное давление усилилось на РФ после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Российские военнослужащие приступили к выполнению задач по защите мирного населения Донбасса 24 февраля 2022 года.

Канадские санкции затронули пермское машиностроительное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы». Обновленный список опубликовало канадское правительство. «Российская машиностроительная компания „Мотовилихинские заводы“. Специализируется на машиностроении и металлургии», — указано в санкционном списке на сайте МИД Канады. Пермский машиностроительный завод попал под санкции Евросоюза в конце прошлого года. Вместе с ним в девятый пакет санкций ЕС также вошла пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы». Канада уже расширяла свои санкционные списки в отношении российских производителей в августе 2022 года. Тогда в них попал пермский завод «Машиностроитель». В день годовщины спецоперации стало известно, что правительство Канады включило депутата Госдумы от Пермского края Дмитрия Скриванова в новый санкционный список. Всего в обновленном документе значатся 129 физических и 63 юридических лица из России. Санкционное давление усилилось на РФ после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Российские военнослужащие приступили к выполнению задач по защите мирного населения Донбасса 24 февраля 2022 года.