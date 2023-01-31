31 января 2023
30 января 2023

Власти ЯНАО отложили идею о переименовании реки в Салехарде. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард, собор спаса преображения, река шайтанка
В сентябре проходило голосование за переименование реки Шайтанки Фото:

Власти ЯНАО решили повременить с переименованием реки Шайтанки в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Идею о переименовании Шайтанки отложили. На какой срок — пока неизвестно. Говорят, это проект федеральный и к нему собирались вернуться в 2023 году», — сообщил инсайдер.

В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что реку Шайтанку собираются переименовать к открытию собора Преображения Господня. Информация о том, что речку собираются переименовать появилась в сентябре 2022 года. Тогда жителей возмутила эта идея и в соцсетях начался скандал, который связывают с тем, что мэрия Салехарда якобы не проработала проект и не подготовилась к недовольству горожан.

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Власти ЯНАО решили повременить с переименованием реки Шайтанки в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Идею о переименовании Шайтанки отложили. На какой срок — пока неизвестно. Говорят, это проект федеральный и к нему собирались вернуться в 2023 году», — сообщил инсайдер. В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что реку Шайтанку собираются переименовать к открытию собора Преображения Господня. Информация о том, что речку собираются переименовать появилась в сентябре 2022 года. Тогда жителей возмутила эта идея и в соцсетях начался скандал, который связывают с тем, что мэрия Салехарда якобы не проработала проект и не подготовилась к недовольству горожан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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